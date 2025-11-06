Por qué Valentina Cervantes se fue de MasterChef

Valentina Cervantes, una de las participantes más populares de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), renunció al reality. La noticia generó sorpresa entre los seguidores del programa, ya que la influencer habría tomado esta decisión por un pedido de su pareja, Enzo Fernández, quien reside en Londres, y por otros motivos que se dieron a conocer.

¿Por qué Valentina Cervantes abandonó MasterChef?

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que la renuncia fue “sorpresiva y de primer nivel” y sugirió que existían celos involucrados. Aseguró que la salida de Cervantes tomó por sorpresa tanto a la producción del programa como al canal. Luego de generar expectativa entre sus panelistas, el periodista especificó: “La que se va de MasterChef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”.

Ángel de Brito reveló qué participante habría renunciado a MasterChef

La razón principal detrás de su renuncia sería su relación con Enzo Fernández. Según de Brito, “le pidió que se vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y ella accedió. Él es super celoso”.

Yanina Latorre, panelista del programa, añadió: “Él es celoso y ella está muy linda y no para de laburar”. A su vez, explicó que la pareja había acordado que su hijo menor, Benjamín, de dos años, se mudara a Buenos Aires con su madre, mientras que su hija mayor, Olivia, de cinco años, permanecería en Europa con su padre y una niñera para continuar con su asistencia al colegio. No obstante, durante una visita a Argentina por el Día de la Madre, Olivia aparentemente no quiso regresar a Londres, ya que extrañaba a su madre. “La familia queda muy separada y se vuelen todos para Europa, cosa que me parece lógica”, reflexionó la periodista.

Valentina Cervantes concluiría su participación en el reality de cocina y regresaría a Londres con Enzo Fernández y sus hijos (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Según informaron en el mismo programa, Cervantes comunicó su decisión al canal y su última grabación está prevista para el lunes 10 de noviembre. Aún no se confirmó si habrá un reemplazo o cómo se gestionará su salida del programa.

De acuerdo a información obtenida por LA NACION, Valu Cervantes “se va, pero podría volver en otra instancia”, como un posible repechaje.

El cruce de Valentina Cervantes con Wanda Nara

Se especuló sobre la posibilidad de que un cruce con Wanda Nara influyera en la decisión de Valentina Cervantes. Desde entonces, surgieron rumores sobre una mala relación entre ambas, originados por supuestos mensajes que la conductora le envió a Enzo Fernández, quien le habría mostrado estos mensajes a su esposa.

Polémica en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habló sobre los rumores que la enfrentan con Wanda Nara

A pesar de que la influencer negó cualquier conflicto, el tema se abordó en el reality. Wanda Nara declaró: “Aprovecho a aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido... Son falsas. Inventos”. Ante eso, Cervantes le respondió: “Sí, sí. Tranquila, Wanda. No pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué inventan esas cosas”.

La palabra de Valu Cervantes tras su salida

La participante no realizó declaraciones directas sobre su salida, pero compartió una serie de fotos de su experiencia en el programa. “Mini carrete de estas semanas”, escribió junto a las imágenes.

El carrete que compartió Valu Cervantes en sus redes (Instagram: @valucervantes)

Sus seguidores inundaron la publicación con comentarios sobre su posible renuncia: “No te vayas, sos la mejor ahí”; “Valu, no renuncies, sos auténtica y diosa”; “Si renuncias no miro más el programa” y “No sé si será cierto que te vas, y no sé cuál será el motivo, pero Enzo tendría que bancarte como vos lo bancaste a él todo este año”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.