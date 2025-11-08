Maxi López opinó sobre Mauro Icardi e hizo una impactante revelación: “Tuve esa charla con él”

Pasaron 12 años desde que se instaló el término “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”. Esto surgió luego de que Mauro Icardi comenzara una relación con Wanda Nara, la exesposa de Maxi López, quien fue su compañero en el equipo Unione Calcio Sampdoria de Italia. De más está decir que entre los dos hombres nunca volvió a existir una amistad, sino todo lo contrario. Sin embargo, eso no evitó que, cada tanto, se expusieran algunas opiniones en voz alta. Justamente en las últimas horas, López reveló públicamente sus apreciaciones personales sobre Icardi y fue contundente respecto al conflicto entre el futbolista y su exesposa por sus dos hijas pequeñas.

En la emisión del viernes 7 de noviembre de Intrusos (América TV) compartieron una entrevista con Maxi López en la que le preguntaron si alguna vez tuvo una “charla de hombre a hombre” con Mauro Icardi después de todo lo que sucedió entre ellos. “Yo con Wanda tengo hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y ellos nos van a vincular toda la vida. Con la otra persona no tengo ningún vínculo. Están las hijas de él (Francesca e Isabella) y cuando ellas vienen a casa está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada de vínculo con la otra persona, sí con ella [Nara] porque es la mamá de mis hijos", sostuvo el exfutbolista.

Icardi y López fueron compañeros en el Unione Calcio Sampdoria de Italia

A partir de esto, le mencionaron el reciente posteo que hizo Icardi en sus redes, que curiosamente tuvo lugar luego de la entrevista de López y Nara con Grego Rossello. “Recuerden, nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos. No olviden, hay gente que fracasa sola, pero igual quiere dirigir tu camino”, comentó el delantero del Galatasaray, palabras que fueron interpretadas como indirectas para el exmatrimonio. López se limitó a aclarar que no lo sigue en Instagram, por lo que no le interesa lo que publique o a quién pueda estar dirigido: “Yo me enfoco en lo que me interesa, que son mis chicos, mis cosas y pongo la energía en eso”.

El posteo de Mauro Icardi que dio de que hablar (Foto: Instagram @mauroicardi)

La prensa le comentó que en la actualidad Icardi está en la misma situación en la que él estuvo años atrás durante su período de enemistad con Wanda Nara, y López sorprendió al revelar que él mismo habló de eso con su excompañero cuando este último aún no era padre. “Yo tuve esa charla con él y le dije ‘vos vas a entender todo lo que están haciendo -porque eran los dos- con mis nenes algún día, cuando vos seas padre’. Uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas y él en ese momento no la tomó“, reveló.

Asimismo, reconoció que en enero habló con Wanda Nara sobre su situación con Mauro Icardi y le dijo que le parecía mal y que “él tiene que ver a sus hijas”. Incluso, contó que lo hizo delante de sus hijos y que Valentino, su primogénito, le dijo lo mismo a su madre. “Pero, ya son problemas de ellos en los cuales yo no quiero meterme. Le di un consejo desinteresado, estábamos comiendo en la casa de ella, y le dije ‘me parece que está bueno que él pueda ver a sus hijas’, pero bueno, lo tienen que arreglar ellos”, reflexionó, sin revelar cuál fue la respuesta de su ex.

Maxi López reveló que le dijo a Wanda Nara que Mauro Icardi tenía que ver a sus hijas (Foto: Instagram @officialmaxilopez / @wanda_nara / @mauroicardi)

Por último, le preguntaron que opinaba de la exposición de Icardi en las redes sociales, puesto que este suele publicar la intimidad de su vida con su novia María Eugenia “la China” Suárez en Estambul y hacer descargos contra Wanda Nara. Comentó que “son decisiones personales” pero que él siempre trató de no hacer públicas ciertas situaciones de sus hijos. “Cada uno hace lo que quiere con las redes”, afirmó. Para cerrar, le consultaron que sí creía, desde su experiencia, que en el futuro Icardi iba a arrepentirse de su accionar. “Ser padre no es fácil y cuando estás en estas situaciones - yo las pesé por más de 10 años - me parece que estaría bueno que se arreglen por los nenes”, sentenció.