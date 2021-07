Matías Alé contra Graciela Alfano: “No soy el responsable de que tomara somníferos durante 10 años”

Luego de que Graciela Alfano hablara sobre la relación que mantuvo con Matías Alé, el panelista de Polémica en el Bar (América) la cruzó y cuestionó su aparición en los medios.

“Mariano, vení, fijate si hay alguien ahí”, le pidió Alé a Mariano Iúdica sobre el final del programa. El actor hacía referencia a la participación de Grace en Los Mammones, en ese mismo canal. “Pero no hay nadie”, le contestó el conductor desde la puerta del bar. “Sí, está ahí, me persigue. Mi pasado me persigue”, bromeó Alé.

Ya sentado a la mesa, Matías se explayó sobre la situación: “No fue un hecho puntual lo que desencadenó las opiniones de Graciela. Esto fue hace 12 o 13 años. Lo que digo, lo que me pregunto, es qué tiene que tener Graciela para volver a ser feliz. Y qué lástima que no se acordó de esto cuando yo estuve internado”.

“Yo siento que el presente que tengo es buenísimo. ¿Por qué aparecen ahora y no cuando yo realmente necesité una contención o un apoyo? Yo no soy responsable de que Graciela haya tomado somníferos o lo que sea durante 10 años. Yo me comí dos internaciones y ninguna vez la responsabilicé a ella”, aseguró el actor y concluyó: “Qué lástima que aparecen ahora que tengo -como dice mi vieja- un futuro inmejorable: tengo laburo, estoy con mis amigos. ¿A qué le puedo atribuir yo que pase esto?”.

LA NACION