En las últimas horas, Graciela Alfano aseguró que con Matías Alé y Jorge Ibáñez fueron una " pareja de a tres ". "Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera. Creo que Mabel lo decía por esto", dijo la vedette. Ahora, Alé cruzó a su ex pareja e intentó aclarar sus dichos.

En un mensaje que le mandó 'el actor a Carlos Monti , el ex de Alfano aseguró: "Desmiento rotundamente todo. Nunca tuve un trío ni con Jorge , ni con nadie. Que por favor Graciela no mienta, que aclare así no quedan dudas", dijo en medio de la entrevista a la icónica actriz. "Éramos un trío, pero como primos. Nunca tuve nada con el pobre Jorge", insistió Alé. Alfano, mientras tanto, sonreía.

Las declaraciones de la ex jurado del Bailando surgieron en medio del escándalo entre la mamá y la hermana del famoso diseñador.

"Mabel me culpó porque su hijo era gay. En ese momento me sorprendió porque hay muchas cosas que yo guardo, sobre todo de lo que fue nuestra relación entre Jorge, Matías y yo... Si supieran todo lo que vivimos", lanzó con cierta picardía días atrás, ni bien comenzó el móvil para Confrontados .

Y enseguida, recordó cómo fue el momento en que Mabel la acusó: "Madre e hijo estaban discutiendo de una manera feroz y yo muy angustiada decidí cortar con esa situación. Ella me enfrentó y me dijo de una manera muy grosera que yo era la responsable de la homosexualidad de su hijo. No hubo encontronazo porque yo respondí con silencio. Pero me ofendí mucho", señaló molesta.

"Yo desde el año '93 que era amiga de Jorge y durante 9 años lo recibí en mi casa prácticamente todas las noches. Venía a comer conmigo, con mi familia. Yo fui su protectora, su refugio, lo recibí en muchos momentos que él estaba tremendamente mal. No puedo revelar lo que me decía porque está muerto, pero se sentía torturado cada vez que peleaba con su madre. Eran peleas muy tremendas y violentas", agregó dando a entender la mala relación entre el diseñador y su madre.