El conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández, quienes tienen dos hijas en común, parece no tener fin. Luego de que la pareja se separó en el 2018, no lograron establecer una buena relación y cruzaron acusaciones en varias oportunidades.

En las últimas horas, el padre de Charis, Bella y Francesca confrontó a su expareja y respondió a una queja que hizo Fernández durante el Momento D (eltrece), el ciclo donde ella es panelista.

Todo comenzó cuando la modelo se quejó por el trato que recibió en una oficina de ARBA del municipio de Escobar. Como no pudo completar el formulario y la mandaron a una librería para que se lo hicieran, dijo que el empleado que la atendió cobraba su sueldo gracias a su contribución. Pero, en ese momento, fue más allá y en su queja apuntó contra Defederico: “Lo que pasa es que tengo una deuda… bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas (600.000 pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”.

Ante esto, el exfutbolista respondió a los dichos de su exmujer a través de una historia de Instagram: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”. Luego, agregó: “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.

Matías Defederico cruzó a Cinthia Fernández: “¿Cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares?”.

Por último, argumentó: “Tercero, si no tenés 600.000 pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600.000 dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”.

La modelo y el futbolista ya han acusado varios conflictos, que incluyeron disputas por el incumplimiento de la cuota alimentaria, acusaciones de infidelidad de ambas partes, denuncias por maltrato de una parte de la familia hacia la otra o la presunta prohibición de Fernández hacia Defederico de visitar a sus hijas.

A fin del año pasado, durante las fiestas, hubo un nuevo conflicto entre ambos cuando, durante la celebración, Cinthia se quedó con la más pequeña de sus hijas y Defederico pasó la noche con las mellizas. A la madrugada del sábado 1° de enero, la ex “angelita” publicó explosivas historias en las que dio a entender que su exmarido manejó alcoholizado y lo acusó de “desaparecer” con las niñas por más de dos horas.

Tras el nuevo escándalo que se desató, Defederico decidió hacer su descargo sobre lo sucedido en la noche del 31 de diciembre. A través de sus Stories de Instagram, lanzó: “No entiendo, aún ya pasados cuatro años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF [Cinthia Fernández] contra mí. Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero de obra en Stravaganza”.

Tras esta revelación, el exfutbolista había expresado: “Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente mi vida es un calvario todos los días. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”.