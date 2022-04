La contundente respuesta de Fede Bal a los dichos del Chyno Agostini sobre su relación con Barbie Vélez

Hay ciertos noviazgos dentro del mundo de la farándula que, a pesar de haber terminado mucho tiempo atrás, permanecen en el imaginario social con mucha firmeza. Ese es el caso de Fede Bal y Barbie Vélez quienes protagonizaron uno de los romances más pasionales pero polémicos de los últimos años y que, a pesar de haber terminado en medio de denuncias de ambos por violencia y maltrato, volvió a ocupar un lugar en los titulares de noticias. En esta ocasión, el hijo de Carmen Barbieri decidió romper el silencio y realizó un comentario sobre los nuevos dichos que hicieron sobre su antigua relación.

Bal y Vélez comenzaron a salir en el 2015 pero, incluso antes de blanquear oficialmente su titulo de novios, los conflictos ya habían iniciado. Escenas constantes de celos, fuertes declaraciones en el Bailando -programa en donde ambos participaron- e, incluso, denuncias de los vecinos que los acusaban de gritar y dar golpes fueron algunos de los sucesos que marcaron el polémico vínculo.

En el medio de la tormenta constante que era su relación, también se destacaron grandes gestos de amor. Entre ellos estuvieron una supuesta propuesta de casamiento, el deseo de formar una familia juntos y hasta llegaron a compartir un hogar. Pero nada de esto pudo opacar la guerra constante y el amor se desvaneció solo para convertirse en una ferviente batalla legal en donde se denunciaron mutuamente de violencia física y psicológica.

Fede Bal respondió a los dichos de Chyno Agostini

A partir de la separación, que tuvo lugar en el 2016, la enemistad se trasladó de los jóvenes a sus madres, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Al ser mujeres experimentadas en las batallas mediáticas, ninguna de las dos se guardó nada y todo quedó dicho en cuanto programa sobre farándula había. Hasta que, en un punto, se dieron cuenta de que no beneficiaba a nadie y le pusieron un fin al desfile por los estudios y al constante chicaneo a través de la televisión.

Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, enfrentadas una vez más

A casi siete años del final, el dramático hecho regresó una vez más al prime time y, tanto la angelita como la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) se pronunciaron sobre como es la relación actual. La primera aclaró que prefería evitar tanto a la madre como al hijo y, la segunda, especifico que no quería nada con su excomadre. El renacimiento de la disputa llegó a tal punto que, durante una entrevista, Ulises Jaitt le preguntó a Chyno Agostini -hijo de Vélez y hermano de Barbie- qué opinaba de la situación, a lo que él respondió que Fede Bal “le hizo mucho daño” a su familia.

El conductor de Resto del mundo (eltrece) fue el último en ser cuestionado y, durante un móvil de LAM (eltrece), aseguró: “No hablo de eso y no lo voy a hacer, como desde el momento que me separé. Creo que di las notas necesarias para hablar sobre todo lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, pero nunca hablé de ningún integrante de la familia de ella y no lo pienso hacer por el resto de mi vida”, expresó, tajante.

Fede Bal y Barbie Vélez protagonizaron un apasionado pero escandaloso romance Archivo

En cuanto a qué le pasa cuando ve que el tema está nuevamente en la agenda mediática, respondió sin filtro: “Me parece a que no ayuda a ninguna de las dos partes. Ella esta haciendo su vida y me da mucha alegría, realmente. Y creo que esto tampoco le hace bien a ella, como cuando mi madre dice algo. Porque a mi tampoco me hace bien”. Para finalizar, aseguró que cree innecesario que se revivan ciertas cosas y que, por el bien de todos los involucrados, lo mejor sería que cada uno siga su camino.