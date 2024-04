Matías Garfunkel rompió el silencio con una explosiva carta: “He sido un idiota”

Escuchar

La edición de este viernes de A la tarde (América TV) comenzó con una bomba. “Nos dedicamos a hacer un programa que cuenta historias de novela, pero la única diferencia es que nosotros tenemos protagonistas de la vida real”, introdujo Karina Mazzocco. Todo empezó ayer, cuando desde el ciclo informaron que Matías Garfunkel y su madre estarían viviendo un complejo enfrentamiento, luego de que ella fuera internada en un geriátrico, según el programa, en contra de su voluntad. Este viernes por la mañana llegó una carta con un pedido a réplica, donde el empresario buscó expresar cómo se siente en estos momentos e hizo fuertes denuncias contra miembros de su familia. “Habla de fraude y estafa emocional”, contó la conductora antes de dar a conocer el descargo.

Desde el programa de espectáculos, el periodista Diego Esteves reveló el jueves los detalles de la pelea entre Matías Garfunkel y su madre. “Esta mujer está en un geriátrico y la versión que llegó a este programa es que es una relación nula con su hijo. Una madre avergonzada de su hijo por haber dilapidado el patrimonio familiar. Fue internada por su hijo luego de un brote psicótico que él presenció”, manifestó. Matías Garfunkel, quien había cerrado su cuenta de X (antes Twitter) en el 2019, decidió abrir un nuevo perfil tras escuchar lo que se decía sobre él en el ciclo de América. Allí, publicó un extenso texto bajo el usuario @MGarfunkel2024, el cual tituló “Derecho a réplica”.

“Mi primer tweet desde hace casi 10 años. Soy Matías Garfunkel y siento que todo lo que leo y escucho es en gran parte verdad hacia mi persona. Jamás fui un trabajador, ni he sido inteligente para cuidar el buen nombre y honor que con tanto esfuerzo mis antepasados crearon. He sido un idiota en muchos aspectos de mi vida, fui egocéntrico, narcisista, egoísta. Cuando escucho a mi ex, Victoria Vannucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos”, introdujo haciendo un mea culpa.

Luego, dentro de su carta abierta nombró a diferentes protagonistas de su historia y a miembros de la familia Garfunkel, a quienes acusó de estafadores, pero la producción del programa decidió tacharlos para evitar problemas legales; sin embargo, en su cuenta de X se puede encontrar el texto completo.

En este sentido, Karina Mazzocco le pidió en vivo al empresario que se presente para contar todo en directo. Cabe destacar que Matías Garfunkel no habló nunca públicamente y, menos aún, desde su exilio a los Estados Unidos tras una serie de escándalos que lo tuvieron como protagonista.

Un dato no menor es que la producción pudo constatar de que se trataba de una carta verídica, escrita por él, a través de un llamado telefónico. “Hola, soy Matías Garfunkel yo creé la cuenta con el solo objetivo de publicar mi derecho a réplica”, indicó el empresario.

A lo largo del programa desarrollaron todo lo que dijo el exesposo de Victoria Vanucci, quien estuvo envuelto en diversos escándalos a lo largo de su vida; uno de ellos es la actual guerra judicial que mantiene con su exmujer por la tenencia de los hijos. A pesar de ello, el empresario indicó en la carta que publicó que ella era el único sostén que tenía en este difícil momento.

