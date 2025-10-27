El picante cruce entre Yanina Latorre y Romi Scalora por las elecciones: “¿También votaste por las fiestas de Alberto?”

Yanina Latorre y Romina Scalora protagonizaron un fuerte cruce tras emitir su voto en las Elecciones Argentinas 2025. Todo comenzó cuando la comediante emitió su opinión acerca de su sufragio y recibió una dura crítica por parte de Latorre, que apuntó contra su análisis y salió con los tapones de punta.

Romina Scalora defendió al fotógrafo Pablo Grillo y recibió el contraataque de Yanina Latorre

“Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”, remarcó Scalora, quien forma parte del staff periodístico de LAM al igual que Latorre. La mención al fotógrafo de 35 años, que fue herido de gravedad por la Gendarmería en una marcha que se realizó al Congreso en marzo, fue el puntapié inicial para que Yanina explotara contra su compañera de LAM (América).

Latorre fue lapidaria: “También votaste por (Alberto) Nisman, las víctimas de abuso de (José) Alperovich y (Fernando) Espinoza, por los que no pudieron despedir sus familiares en pandemia.. y así podría estar tres horas. ¿Votaste Rominita por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?“.

Yanina Latorre apuntó contra el voto de Romina Scalora

Con la intención de bajarle la intensidad a la discusión vía X, Scalora retrucó: “Yanina cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. Y ante tu respuesta, sí. También por eso porque tengo memoria. Yo no me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”.

Ante eso, Latorre continuó: “¿Hablás de debate? ¿Sabés por qué no podemos tenerlo? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esta mi****“. En otro posteo posterior a este ida y vuelta, la periodista se definió como ”anti-K".

El ida y vuelta de Romina Scalora y Yanina Latorre

Para darle un cierre a la polémica que se instaló en las redes sociales, Scalora remarcó todos los puntos negativos que, según ella, tiene el gobierno de Javier Milei.

“Podría decirte que votaste por legisladores cuya representante les dijo a los enfermeros que le curan el cáncer a los nenes que si querían ganar más se hubiesen buscado un trabajo más rentable. Pero eso es personalizar el debate. Mi problema no sos vos. Besos. Te veo el martes, Yanu”, cerró la panelista.