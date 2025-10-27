El emotivo mensaje de Caro Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Sentí algo imposible de explicar”

La familia Simeone se encuentra revolucionada tras la llegada del primer nieto del clan. Carolina Baldini compartió un emotivo mensaje en redes sociales para Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, donde expresó la enorme alegría que siente al convertirse en abuela a los 48 años. “Sentí algo imposible de explicar”, aseguró.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone recibieron este sábado 25 de octubre a su primer hijo, Faustino. Poco después, Carolina Baldini, le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar su llegada. La modelo y exesposa de Diego “Cholo” Simeone subió una foto junto a su hijo y el recién nacido, y se deshizo en elogios y palabras emotivas para contar este lindo momento.

El conmovedor posteo de Caro para Faustino

“Fausti hoy te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar. Tan chiquito y tan perfecto. Tu llegada trajo luz a mi vida. Desde que supe que venías, empecé a amarte, pero al verte entendí que el amor de una abuela es más profundo de lo que imaginé”, escribió Baldini, visiblemente conmovida por la llegada de su primer nieto.

“Prometo acompañarte, mirarte crecer con orgullo y cuidarte. Prometo contarte historias, reírnos juntos y estar ahí cada vez que necesites un abrazo. Gracias por darme este nuevo título, el más hermoso de todos: abuela. Gracias por recordarme que la vida siempre tiene nuevas formas de amar”, concluyó la modelo en su publicación, que recibió más de 99 mil likes.

En seguido, Caro recibió diversas muestras de cariño en los comentarios del posteo. “Te amoooo ma. Estoy seguro que serás la mejor abuela del mundo”, escribió Gianluca para su mamá, mientras que Eva le firmó varios emojis de corazones.

El sábado, a través de un posteo conjunto en Instagram, Bargiela y Simeone compartieron las primeras imágenes del nacimiento, donde se los vio sonrientes y llenos de ternura al conocer a su bebé.

Así dieron a conocer Eva y Gianluca la llegada de Faustino

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino”, escribieron junto a las fotos del parto. En el carrusel revelaron que el pequeño pesó 4,085 kg y bromearon con que está hecho de “puro amor”. El anuncio recibió el comentario de Carolina, que ya mostraba que era una abuela muy comprometida: “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. ´Ser mamá fue un regalo... ser abuela, una bendición. Sos tan lindo Fausti", escribió la modelo.

De esta manera, el Cholo Simeone y Carolina Baldini se convirtieron en abuelos primerizos, mientras que Giovanni y Giuliano asumieron sus nuevos roles de tíos. Este último, jugador del Atlético de Madrid, felicitó públicamente a su hermano y a Eva con un cariñoso comentario. “Felicitaciones. Los quiero”, puso el integrante de la selección argentina.

Sin embargo, la llegada de Faustino no es la única en la familia. A fines de agosto, Giovanni, el hijo mayor del clan, confirmó que junto a su esposa Giulia Coppini tendrán su primer hijo. El jugador del Torino y la cantante y actriz italiana lo anunciaron con un divertido y tierno video en conjunto donde repasaron su historia de amor y sus logros personales.