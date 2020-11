Mauricio Asta recordó la reacción de su familia cuando les dijo que era gay

El pastelero dijo que su familia pensó que "se trataba de una enfermedad". Crédito: eltrece

10 de noviembre de 2020 • 17:50

Mauricio Asta, pastelero y jurado de El gran premio de la cocina, le contó a Catalina Dlugi para su programa de La once diez cómo tomaron sus padres cuando les contó que era gay.

"Mi familia era muy gueto italiano, no tenían tanto conocimiento de la diversidad como hoy en día se conoce. No me rechazaron nunca porque me aman, pero sufrieron porque pensaban que era una enfermedad. Ellos creían que hicieron algo mal para que yo sea así", explicó el pastelero.

Luego Asta habló de su personalidad y que nunca lo maltrataron: "Lo primero que me surge decirte es que siempre me adelanté y expresé de una forma amistosa, cómica o como sea esta parte de mi ser, entonces de alguna forma esa estrategia hacía como que tuviera poder sobre mí".

El pastelero tuvo un programa, "La cocina de Mauricio y Eduardo", que se estrenó en Utilísima en 2004 y fue innovador: nunca antes dos cocineros se habían mostrado abiertamente gays.

Asta recordó esa época: "En Utilísima hacíamos un programa de cocina donde sin tapujos hablábamos de nuestra forma de vida, donde dábamos a entender nuestra elección sin ningún prejuicio, sin nada que ocultar, sin pensarlo como estrategia a nivel televisivo o comunicación. Tratando de cocinar y como no teníamos formación actoral pensábamos en hacerlo lo más honesto posible".