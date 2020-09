El abogado describió como fue su estadía en norteamérica durante la crisis de 2001 Crédito: YouTube América TV

Como consecuencia de la situación económica y los vaivenes de la política, muchas personas analizan dejar la Argentina para radicarse en el exterior. Mientas abordaban este tema en Fantino a la tarde (América TV), el abogado Mauricio D'Alessandro recordó su fallido intento de quedarse a vivir en Estados Unidos.

Durante la emisión de este jueves, Alejandro Fantino y los miembros de su equipo plantearon el interrogante que muchos consideran: "¿Te irías a vivir al exterior?". Invitado en el programa, D'Alessandro recordó su experiencia de hace casi 20 años.

"A mí me agarró la crisis del 2001 en Estados Unidos y me quedé. Armé un estudio jurídico, empecé a trabajar, empecé a hacer sociedades. Me daban US$ 30 por cada sociedad. Tenía 1000 sociedades", rememoró el abogado sobre aquellos días. Sin embargo, admitió que no todo fue color de rosa.

Lo que había comenzado como una experiencia profesional prolífica terminó como algo inviable. "Cobrar fue lindo, pero después me llamaban todos los argentinos que querían cambiarse [en la actividad que desarrollaban o para dar de baja una sociedad]. ¿Sabés cómo terminé? Con un cartel de empleado del mes en un Burger King", aseguró.

Con el recuerdo a flor de piel, D'Alessandro describió que, lejos de la fantasía que muchos tienen, la vida en el extranjero no suele ser tan sencilla como se cree. "La realidad es que no es tan fácil ir afuera. A mí me hubiera ido a mucho peor en los Estados Unidos de lo que me va acá", reconoció.

Tras haber escuchado atentamente las palabras del invitado, uno de los panelistas le preguntó si, más allá de lo vivido, volvería a radicarse en el exterior. La respuesta del abogado fue contundente: "Yo, con esa experiencia, no", concluyó.