Mauro Icardi se reencontró con sus hijos y compartió cómo fue el momento

Este viernes, Mauro Icardi volvió a reunirse con sus hijas Francesca e Isabella. Al encuentro también se sumaron los tres hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino, quienes desde sus primeros años de vida convivieron con el jugador del Galatasaray y siempre lo consideraron como un padre.

En una foto compartida por el deportista en sus historias de Instagram pudo conocerse la felicidad de los chicos por finalmente vivir este reencuentro. Al pie de la imagen, el futbolista escribió: “¡Los amo!“. De esta manera, demostró el cariño que existe entre todos a pesar de que ya hace un año no conviven bajo el mismo techo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios en la fotografía fue la ausencia de Isabella, la hija menor de Mauro y Wanda.

La foto que Mauro subió con lValentino, Benedicto y Constantino López y también con su hija mayor, Francesca Icardi (Foto: Instagram

Por su parte, Wanda Nara decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram sobre esta situación. “Otra revinculación que esta zorra hija de p... arruina”, escribió en un primer posteo en referencia a la China Suárez. Luego, agregó: "Cada lágrima de mis hijas las vas a pagar. Hija de p...!!!! ¿Después de dos meses logramos que el papá peda ver a sus hijas y vas al colegio? Y haces que mi hija más chiquita no pueda merendar con el papa. ¡Mala persona!“. De esta forma, la mediática dio a entender que la razón por la que Isabella no habría querido formar parte de la merienda es porque su papá no se encontraba solo, sino que había ido en compañía de la China Suárez.

El posteo de Wanda Nara contra La China Suárez

Para desmentir esta teoría, a los pocos minutos, Icardi también decidió hablar sobre este episodio. “¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno??? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes”, lanzó en referencia a su exmujer.

Y continuó: “Soltá de una vez Wandixxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia. Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer... ¡Sigan comprando el circo del Lamborghini rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS!!!! Y cada vez más cerca...“.

Mauro Icardi no tardó en responder a las historias de Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Y, con respecto a Isi, la más chiquita, no estuvo en la merienda porque se durmió en el sillón...la fui a ver en su acto escolar de fin de año, y de vuelta estaba un poco acongojada pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre”, explicó.

Icardi contó la cronología de su día en familia

Pese a las aclaraciones realizadas, al ver que una gran cantidad de programas de televisión y portales de noticias realizaron todo tipo de especulaciones sobre lo acontecido, el exjugador de la selección decidió hacer una cronología detallada sobre su día en familia.

“Antes de que inventen o repliquen lo que les llega de la fuente WN. Vamos a hacer la cronología del día de hoy... ya dejé en ridículo a una tal Pachi, Gachi... ¿Recuerdan? Bueno, vamos a lo concreto. A las 12.15 salí de mi casa con mi pareja, ya que me llevaba al colegio para asistir al acto de mi hija y luego tenía unos asuntos personales que resolver. Mientras estoy presenciando el acto, a las 13.30 más o menos me llega la información de que había una orden de que podía retirar a mis hijas" argumentó Mauro Icardi.

Mauro Icardi realizó una cronología de su paseo en familia (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Cuando el acto termina a las 14.00 horas, Isabella tuvo una charla con el MPT y de ahí nos retiramos del colegio. Desde el colegio a las 15.00 nos dirigimos a la casa de mi pareja, donde se quedó para recibir a sus hijos que llegaban de sus actividades”, continuó y reconoció que las niñas tuvieron contacto con su pareja.

“Yo me fui al departamento con Isabella, en el cual nos cruzamos con 2 de los varones y me saludaron muy contentos. Aprovechamos para pasar la tarde merendando y recordando tantos lindos momentos... Y colorín colorado... la mentira de WN se ha acabado. ¡Que tengan buen finde, el lunes les traigo más data y hechos!“, remarcó furioso.

Por último, Icardi utilizó sus redes para realizar un descargo contra los periodistas del espectáculo, quienes, a su parecer, no serían parciales a la hora de hablar de su historia. “Entiendo que el circo WN y sus payasos les da rating y les dan tanta importancia a tantas mentiras... Pero recuerden que las que sufren son dos nenas criadas por su papá, a las cuales les prohíben por todos los medios expresarse y comunicarse con lo que realmente desean. El foco de la madre en todo esto se llama Eugenia ‘China’ Suárez”.

El análisis de Mauro Icardi sobre las repercusiones de la prensa (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Nunca pensó en sus hijas. Solamente en su ego, en sus celos, en su rencor. Mis hijas estarán hoy y siempre con mi pareja porque no existe una ley donde me prohíban o exijan estar con quien una EX quiere. Dale Wandixxxxx, Soltá de una vez. Que tu preocupación sean tus hijas más que quien duerme conmigo. Tic, Tac...”, concluyó.

Por su parte, en medio de todo este escándalo y tras el ataque que sufrió por parte de Wanda Nara, María Eugenia ‘la China’ Suárez se mostró en sus historias de Instagram muy relajada con sus hijos. Primero, subió una foto con Amancio y escribió: “Siesta de viernes pegaditos”. Más tarde, publicó un video en el que se la ve comer una medialuna y sus dos niños más pequeños aparecen detrás en la cama.