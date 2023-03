Maxi Giudici explotó por el ingreso de Alfa a Gran Hermano: “Premian la discriminación”

escuchar

Este lunes, Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano, anunció que Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, ingresará nuevamente a la casa. Esta decisión, que sorprendió a los presentes en el estudio de televisión, también enfureció a algunos ex participantes del reality como Maxi Giudici, quien expresó su descontento por la idea de la producción.

En su cuenta de TikTok, el cordobés se descargó con furia acerca de los beneficios que obtuvo Alfa con esta decisión: “Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y solamente me dejaron salir en Zoom. Cuando le consulto a la producción sobre alguna consecuencia sobre eso, ya que cumplo las reglas y él no, lo premian con darle el gusto de que vuelva a ingresar al programa”.

Maxi Giudici de Gran Hermano cargó contra la producción del programa

Y siguió con su descargo: “Entiendo que a ellos les rinde por el rating y la plata, pero van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, arrogancia y tantas cosas más que no me animo a decir. Espero que sea una estadía pasajera por mis compañeros, los compadezco. Ver entrar a este tipo de vuelta va a ser un infierno”.

Aún con la expectativa de saber qué papel cumplirá Alfa en la casa y en qué modo ingresará, los concursantes que quedaron eliminados por el voto popular se mostraron en contra de esta decisión intempestiva.

