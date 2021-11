“Me animé”: la nueva actividad que Antonela Roccuzzo sumó a su rutina en París

Antonela Roccuzzo contó cuál es su nueva actividad en París mientras Lionel Messi entrena con el PSG y la Selección, y en los horarios en los que sus hijos Thiago, Mateo y Ciro están en la escuela. La empresaria explicó en Instagram los motivos que la impulsaron a encarar una nueva tarea en medio del proyecto de vida de su familia en la capital francesa.

“Este año con la mudanza a París y el inicio del nuevo cole, necesitaba encontrar un sistema fácil y cómodo para reforzar el curso escolar de los peques”, relató Roccuzzo en la publicación en la que habla de una plataforma de estudio que utiliza para ayudar a sus hijos con los deberes en francés que les mandan en el colegio.

Después de abandonar Barcelona, Thiago, Mateo y Ciro fueron inscriptos en la American School of Paris. La idea fue que no sintieran un cambio muy abrupto en su educación, ya que en España asistían al British School of Barcelona, una institución cuya propuesta es muy similar a la de Francia. Según indica la escuela en su página web, se destacan por impartir una “educación estadounidense” con una comunidad internacional. Sin embargo, los alumnos también deben cursar materias en el idioma local.

La esposa de Lionel Messi empezó a estudiar francés para "ayudar a los peques" con las tareas del colegio Instagram Antonela Roccuzzo

Con una secuencia de fotografías en su perfil social que la muestran tomando apuntes, Roccuzzo reveló que esta fue una de las razones que la llevó a tomar sus primeras clases de francés, a través de una plataforma de tutorías que también utilizan sus hijos para aggiornarse a su nueva rutina. Según la rosarina, el servicio ofrece lecciones “particulares súper personalizadas, dinámicas con profesores nativos”. “Me gustó tanto que yo también me animé y ¡estoy estudiando francés! En breve les cuento más sobre cómo van los nenes”, agregó. Entre los comentarios que celebraron su iniciativa, aparece primero el de Messi, quien la felicitó con dos emojis de cara de enamorado.

Roccuzzo se mostró estudiando en su cuenta de Instagram Instagram Antonela Roccuzzo

La familia se mudó a París en agosto pasado, luego de que el futbolista quedara libre en el FC Barcelona y emprendiera la búsqueda de un nuevo club donde jugar las próximas dos temporadas. En los últimos días, la pareja se mostró más unida y enamorada que nunca. En Instagram, Antonela compartió una galería de imágenes donde se los ve abrazados y a los besos mientras disfrutan de una cena en una terraza, frente a la Torre Eiffel como testigo. “Te amo tanto mi amor”, escribió ella debajo de la publicación. El 30 del PSG le devolvió el gesto con algunos corazones en los comentarios.