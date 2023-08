escuchar

En varias oportunidades, Candelaria Tinelli evidenció su fuerte carácter y dejó en claro que no duda en alzar la voz si así lo considera necesario. Así como ha hecho públicas ciertas cuestiones referidas a los varios retoques estéticos que se realizó e incluso salió a responder las críticas referidas a los mismos, en esta oportunidad se pronunció sobre un mal momento que vivió en Madrid, con una mujer argentina. La influencer se encuentra en España junto a Ernesto ‘Coti’ Sorokin y reveló que esta persona la cuestionó a los gritos por la situación económica de la Argentina.

La hija de Marcelo Tinelli se encuentra en Europa junto a su pareja. Si bien a lo largo de los años Lelé y Coti tuvieron varios encuentros y desencuentros (ella incluso fue involucrada sentimentalmente con el automovilista uruguayo Santiago Urrutia), en estos últimos meses ambos estarían pasando un grato momento. Cabe recordar que en julio sacaron juntos el tema “Quiero verte” y desde entonces no volvieron a separarse.

No obstante, no todo es color de rosas, porque Lelé reveló, a través de varias stories de Instagram, que cuando estaba visitando una reconocida plaza madrileña, una mujer argentina la insultó a los gritos, haciéndole mención al valor del dólar en la Argentina. Fiel a su estilo, ella usó las redes sociales para responderle.

Cande Tinelli hizo público el mal momento que vivió en Madrid con una mujer argentina (Foto: Instagram)

“Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación, fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, escribió la cantante en una primera publicación. Acto seguido, se dirigió directamente a la mujer: “Si me está leyendo, espero su mensaje, señora”.

En esta misma línea, continuó: “No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente)”. En una siguiente Storie, esta vez sobre una selfie, tipeó irónica: “Capaz piensa que soy la Ministra de economía”.

El fuerte descargo de Cande Tinelli en las redes (Foto: Instagram)

Lelé contó que una mujer argentina la insultó en España y apuntó con ella en las redes (Foto: Instagram)

El fuerte descargo de Cande Tinelli desde Madrid (Foto: Instagram)

En la siguiente postal se la pudo ver sentada en el piso con sus dos perros y se debatió si a la mujer que la insultó le molestó que ella estuviera en Madrid “acompañando a su ti Sorokin. “Ah, pero ella...”, mencionó con el emoji de una carita pensativa: “Ella también está en Madrid (por cierto, de compras)”. y sostuvo: “Queé triste todo. Me da m y sostuvo: “Queéé triste todo. Me da mucha pena, en serio, la violencia que genera la política. Nosotros

“Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”, lanzó Tinelli. Cabe recordar que el domingo 13 de agosto, los argentinos se acercaron a las urnas para votar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). A modo de cierre, Candelaria compartió dos fotos de Diego Capusotto y sostuvo: “Qué triste todo. Me da mucha pena, en serio, la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetado al otro (Democracia). Pero no, ‘divide y reinarás’”.

Cande Tinelli hizo un fuerte descargo en las redes tras ser insultada por una turista argentina en España (Foto: Instagram)

Por último, la joven anunció que se le quemaba la pizza en el horno y manifestó “mucho amor y energía positiva”. Además, le pidió a los cuatro millones y medio de seguidores que tiene en Instagram que prendieran velas.