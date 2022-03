¡Estrellas en un flash!: Susana Giménez fue a ver a Adrián Suar al teatro y saludó a sus fanáticos que estaban esperándola

Con un look total black muy canchero y su clásico cabello suelto, Susana Giménez pisó el Teatro Nacional para asistir a la función del sábado de Inmaduros, la obra de Juan Vera y Daniel Cúparo, protagonizada por Adrián Suar, Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi, y con voz en off de Andrea Politti.

Susana Giménez saludando a sus fans

La diva de los teléfonos se mostró muy amable con la prensa, brindó entrevistas, y saludó a los fanáticos que se encontraban esperándola para sacarle fotos con sus telefónos y dedicarle efusivos saludos, a los que la conductora respondió con una amplia sonrisa.

Tras unos compromisos laborales en Buenos Aires, Susana partirá rumbo a Miami

Recordemos que la estrella regresó a la Argentina el 11 de marzo en un vuelo privado procedente de Punta del Este por unos compromisos laborales. Giménez participará en un evento organizado por Telefe y Paramount que incluirá una “blue carpet” y contará con la presencia de otras figuras como Marley, Benjamín Vicuña, Luciano Castro y Soledad Villamil. El exclusivo encuentro tendrá lugar el lunes en San Isidro.

Susana Giménez fue a ver Inmaduros

Asimismo, Susana estuvo promocionando su celebrada participación en la ficción de Martín Piroyansky, Porno y helado, que se puede ver por Amazon Prime Video. “Un día estaban los Darín jugando a la canasta en casa y le digo a Florencia y Ricardo que me habían ofrecido un libro para una serie que me había parecido graciosa. ‘Es un cameo, un capítulo y medio, pero que me pareció canchero y lo dirige Martín Piroyanski’, dije. ‘¿¡Qué!? ¡Es un genio!’, me dijo Florencia y eso me dio mucha tranquilidad y pensé por dentro que tenía mucha suerte en haber dicho que sí”, le contó la diva a LA NACION sobre su trabajo con Pyroyansky.

Susana y una salida teatral que no pasó inadvertida