escuchar

Este domingo 4 de febrero, se celebró en Los Ángeles, en Estados Unidos, la 60° gala de los premios Grammy, que reconocen lo mejor de la industria musical. En este caso, se trató de homenajear a las producciones discográficas y artistas creadores de ellas enmarcadas entre el 1° de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023. En una noche protagonizada por grandes celebridades de Hollywood y el resto del mundo, Meryl Streep protagonizó un icónico momento a su entrada.

La ceremonia contó con un gran anfitrión, el comediante y conductor de televisión Trevor Noah. El también escritor rodeó la mesa en la que se encontraba sentado Mark Ronson, el reconocido productor musical británico, al lado del intérprete Ed Sheeran, y dio un detalle que asombró a muchos. “Su suegra estará sentada acá. ¿Saben quién es? ¡Meryl Streep!”, advirtió.

Y es que Mark Ronson mantiene desde hace alrededor de tres años una relación con Grace Gummer, hija de la protagonista de El diablo viste a la moda (2006) y el escultor Don Gummer. En tanto, Noah continuó con su presentación, a pesar de que la aclamada actriz estaba ausente en la gala: “¡Meryl Streep es una de las más grandes actrices de todos los tiempos! Y ella estará sentada en esta silla. No puedo creerlo”.

Al instante, como si estuviera planificado previamente, la estrella de Hollywood ingresó en el salón bajo la ovación de todos los asistentes y mientras lanzaba besos al aire. “¡Oh! ¡No lo puedo creer! Meryl Streep está acá, por si creyeron que estaba mintiendo”, señaló Noah.

Meryl Streep le pidió disculpas a Trevor Noah Captura

La indiscutible protagonista de La dama de hierro (2011) llegó al salón de Los Ángeles cuando la ceremonia ya había empezado, aunque se mostró visiblemente apenada por su ligero retraso. Así, le pidió perdón a Trevor Noah, por interrumpir su presentación y monólogo en la gala. “No tenés que disculparte conmigo”, le respondió el conductor, tras lo cual la actriz le dio un beso en la mejilla.

Meryl Streep fue nominada a la categoría de Mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos por Big Tree, de Brian Selznick. Pero el galardón se lo llevó finalmente Michelle Obama, con The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times.

El aplaudido comentario de Trevor Noah hacia Taylor Swift en la gala de los Grammy

Taylor Swift fue una de las artistas más aplaudidas de la noche de los Grammy, tras ganar el galardón como Mejor disco pop por Midnights y anunciar el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, The Tortured poets departament, el próximo 19 de abril.

Además, Trevor Noah protagonizó un comentario dirigido a la cantante que recibió el aplauso de todos los asistentes. Se trató de una referencia al incómodo momento que se vivió en los Globos de Oro en enero, cuando Jo Koy se refirió a la intérprete de “Lover” y su pareja, Travis Kelce. “Como saben, llegamos después de una doble cartelera de fútbol americano. ¿La gran diferencia entre los Golden Globes y la NFL? Acá tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”, apuntó el comediante.

Con respecto a la broma que no hizo ninguna gracia a la estadounidense, Trevor Noah destacó: “Creo que es muy injusto cómo los fanáticos de la NFL se han quejado de que las cámaras muestran a Taylor Swift, como si ella controlara las cámaras en los juegos. Déjenla vivir. De hecho, en nombre de Taylor, le voy a dar un respiro. Cada vez que se menciona a Taylor Swift, voy a pasar a alguien que jugó al fútbol”, expresó.