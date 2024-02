escuchar

En el marco de su cumpleaños número 43, Fátima Florez estuvo presente en La Noche de Mirtha (eltrece) y opinó sobre diferentes cuestiones, desde su vínculo con el presidente Javier Milei a cómo cree que hay que sacar el país adelante. En una emisión especial que se realizó en directo desde Mar del Plata, Mirtha Legrand convocó a diferentes artistas para hablar de la actualidad en la plaza teatral por excelencia durante la temporada de verano. Sin embargo, en algunas oportunidades, se dirigió a la humorista para conocer en profundidad qué piensa sobre ciertas cuestiones del presente de la Argentina.

La mesaza de “la Chiqui” estuvo compuesta por: Raúl Lavié, Iliana Calabró, Marcelo Polino y Florez. En una cena en donde primó la temática del trabajo estacional en “La Feliz”, al igual que las intimidades que pocas veces salen a la luz, la conductora aprovechó y le consultó sin filtro a la imitadora si ella trabajó durante la jornada del paro nacional, que organizó la CGT con varias organizaciones y sindicatos, el 24 de enero.

Mientras Fátima contaba qué la inspiró a iniciar su carrera, Legrand soltó esa pregunta y sin titubear, contestó: “Trabajó todo el mundo”. En ese instante, Calabró acotó: “No, nosotros no trabajamos. Yo lo hubiera hecho. Me parece que el trabajo es lo que nos va a salvar. No estoy de acuerdo con parar, pero sí de manifestarse”.

Durante la mesaza especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata, Fátima Florez opinó sobre el paro de la CGT e insistió que al país se lo saca "trabajando". (Fuente: Captura de Video/El Trece)

A continuación de Iliana, Fátima pronosticó cómo cree que hay que “sacar a la Argentina adelante”: “Acá en Mar del Plata creo que trabajaron el 90 por ciento de las compañías. Todo el mundo. Es que la mejor manera de salir adelante es trabajando. Un día que se para, es una locura”, y reiteró: “No se puede parar un día, es una locura”.

La humorista se encuentra en el teatro Roxy de La Feliz con su obra Fátima 100%, en donde realiza 22 imitaciones, entre artistas nacionales e internacionales, como Cher, Michael Jackson y Tina Turner. Además, comparte escenario con Marcelo Polino, quien tiene su propio número sobre las tablas y a quien considera un amigo muy cercano.

El deseo de Fátima Florez de ser madre

A lo largo de la noche, Legrand tocó distintos temas que sortearon en relación con el romance de Fátima Florez con el presidente Javier Milei. Su sinceramiento más profundo en el programa, fue su manifiesto de ser madre en algún momento.

“Sí, sí me gustaría. Cómo voy a decir que no. Me gustaría y cada vez más, me parece un acto de amor muy grande”, sostuvo Fátima a la vez que habló de su noviazgo con el mandatario argentino: “Somos de cuidar mucho el vínculo”.

Fátima Florez aseguró que le gustaría ser madre StoryLab

Además, indicó que siente que “volvió a nacer” al lado de Milei y remarcó: “Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré una persona que con solo mirarnos nos entendemos (...) Yo creo que a veces no tomo consciencia, yo me enamoré del ser humano y bueno, al ser humano le toca ser presidente de la Argentina”.

Florez es consciente de que su vida se vio en una encrucijada al ser la novia de un jefe de Estado, en especial por los protocolos de seguridad y la exposición que muchas veces dista de lo que ella estaba acostumbrada. Sin embargo, insistió: “Mi vida sigue siendo la misma porque yo sigo siendo la misma, trabajando, haciendo mis obras de teatro, ensayando y preparando nuevos personajes”.