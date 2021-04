“Metió el micrófono y se armó”, Chato Prada reveló un incómodo momento con Andy Kusnetzoff que terminó en pelea

El productor Pablo “Chato” Prada recordó cómo fue el altercado por el que casi se agarra a las piñas con Andy Kusnetzoff. El histórico productor de Marcelo Tinelli, fue invitado a Los Mammones (América) y, consultado por Jey Mammon, dio detalles de aquella mítica pelea.

“¿Es verdad que una vez casi te agarrás a las piñas con Andy Kusnetzoff?”, indagó el conductor. Y Prada comenzó explicando: “Hubo una época bastante brava, en la que teníamos que salir a grabar todo el tiempo en la calle. Yo estaba con Fredy (Villareal), que hacía a Figuretti, y Andy hacía el personaje de CQC. Entonces, siempre nos encontrábamos en los eventos más importantes”.

El Chato Prada contó que casi "se agarra a las piñas" con Andy Kusnetzoff

El productor se refería a lo sucedido a finales de los ‘90 y principios del 2000, cuando El Show de VideoMatch competía contra Caiga quién Caiga (CQC) en el prime time de la televisión abierta. En el programa de Tinelli, Fredy Villarreal interpretaba a Figuretti, un molesto personaje que divertía y “gastaba” a los famosos. Mientras que en el que conducía Mario Pergonili, Kusnetzoff era el notero rebelde que conseguía todo lo que se proponía y descolocaba a los entrevistados con su picardía.

Sobre la pelea, Prada puntualizó: “Resulta que se inauguraba El Rosedal y estaba el Presidente, no me acuerdo bien cuál. Nosotros llegábamos siempre muy temprano a todos los eventos, estaba Andy y en un momento nos cruzamos. Entonces, Fredy estaba haciendo la nota, Andy le metió el micrófono y se armó ahí como una cosa, pero está todo bien”.

Luego, el productor de Marcelo Tinelli explicó que se reconcilió con el actual conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe). “Después nos volvimos a encontrar en los Oscar y terminamos súper bien. Hoy tengo muy buena onda”, aclaró.

En 2015, Andy invitó a Fredy Villarreal a su ciclo radial Perros de la Calle (Metro) e hizo mención a aquella época. El conductor, reconoció: “Ahora lo siento mi amigo a Freddy, antes lo odiaba. Estábamos en veredas opuestas. No me cabía lo que representaba Figuretti. Después hicimos Zoom (2009) juntos y nos hicimos amigos”.

Frente a esta declaración, el humorista de VideoMatch elogió al aire una actitud que su antiguo rival tuvo con él, años más tarde. “Tu gesto es más que digno, Andy. Hace algunos años, cuando me invitaste al programa pensé que me ibas a bardear al aire y, en vez de eso, me dijiste un montón de cosas que me encantaron que me las podrías haber dicho tomando un café, sin que todo el mundo las escuche. Fue un acto muy loable”.

LA NACION