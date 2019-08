En una entrevista en la revista Gente, la mayor del clan Tinelli contó cómo lleva adelante su negocio Crédito: Instagram

8 de agosto de 2019 • 16:02

Mientras su hermana Candelaria se dedica al mundo de la música, Micaela Tinelli maneja junto a sus socios la marca de ropa Ginebra. Con locales en varios shoppings del país, en pleno Palermo Soho y hasta en Paraguay, ya se consolidó dentro del circuito de diseño local. Pero Micaela contó en la revista Gente que no es un camino fácil hoy en día mantener el negocio.

En la entrevista posa junto a sus hermanas Candelaria y Juanita, usando prendas de la nueva colección de Ginebra , y en sus páginas cuenta el peso que tiene llevar el apellido. Admite que los miembros del clan "pueden ser tomados como frívolos o mantenidos" justamente por la idea de que las puertas se les abren con más facilidad gracias a su nombre.

A raíz de eso, destacó lo importante que es poder mostrar que atrás del apellido hay proyectos y objetivos personales. En relación a la carrera política de su padre, dijo que lo apoya en todas sus decisiones pero que ha conversado con él y le ha dicho que no le gustaría verlo en política, remató: "Ese ámbito no me va".

Así como Candelaria había contado hace un mes que tuvo que volver a vivir con sus padres por la crisis, Micaela explicó cómo le afecta a ella la situación económica: "La industria textil está muy golpeada, como otras tantas, en un momento complicado. Eso nos exige producir con más consciencia. Debimos adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, decidimos reunir las tres áreas de la empresa en una misma oficina".