En medio de la felicidad por su casamiento con el piloto automovilístico Manu Urcera, Nicole Neumann sigue en plena batalla con su ex, Fabián Cubero, por la cuota alimentaria de la hija mayor de ambos, Indiana, quien vive con el exfutbolista desde finales de 2022.

Durante la primera nota que brindó tras dar el “sí, quiero” en la provincia de Neuquén, la modelo habló de la felicidad que siente por esta nueva etapa en su vida y, sin nombrarlo, le tiró un palito al retirado delantero de Vélez. “Estuvo bárbaro, todo súper, como se vio”, dijo sobre la boda. “ Estuve disfrutando de mi casamiento, chicos, nada más, la pasamos bomba ”, agregó mientras el notero de Intrusos en el espectáculo (América) intentaba saber qué pasaba con el padre de sus hijas. Cuando le consultaron sobre si su felicidad podría haber molestado a ciertas personas, la modelo fue categórica en su respuesta: “No sé ni mi importa, yo vivo mi vida”.

Sin rendirse ante las pocas palabras que emitía Neumann, el notero quiso saber como estaba la relación con Indiana y como se tomó el nuevo enfrentamiento judicial con su ex. “¿Para qué siguen preguntando cosas que saben que no contesto? Se habla mucho de todo, se dicen muchas mentiras y yo no tengo por qué estar aclarando mentiras ni haciéndome cargo de la mierda de otras personas. Vivo mi vida feliz y punto, no tengo nada más que decir ”, culminó antes de subirse a su camioneta y partir junto a su flamante esposo.

La relación de Neumann con la mayor de sus hijas, Indiana, estuvo en el foco de los medios. La adolescente optó a finales de 2022 irse a vivir con su papá y la nueva pareja de él, Micaela Viciconte, y desde entonces las especulaciones sobre los motivos por los cuales se habría peleado con su madre fueron varios.

Para el cumpleaños de 15 de la menor, Nicole le preparó un gran festejo y todo parecía encaminarse. Sin embargo, la joven no asistió al casamiento por civil de su madre que tuvo lugar semanas después y volvieron las especulaciones.

“Hay varios temas. Uno tiene que ver con el colegio, la cantidad de faltas”, explicó Pía Shaw, sobre los motivos por el cual la joven no habría ido al evento. Aunque advirtió: “Igual, como es una boda que dura casi tres días, perfectamente podría viajar después para el finde semana y estar allá”. En este sentido, dio cuenta de que la adolescente no estaría muy a gusto en los aviones, lo cual también habría sido un factor determinante.

“ El otro tema es no sentirse demasiada cómoda ante la situación ”, expresó y mencionó que el diálogo entre madre e hija “no está del todo bien”. “Con el tema de las faltas y unas materias que tenía que dar, decidió finalmente que era mejor no ir”, dijo la panelista y aseguró que sus hermanas menores, Allegra y Sienna sí viajaron en un avión privado para estar presentes en el civil.

Antes de la boda, la modelo reveló la causa de este nuevo conflicto con Cubero, que gira en torno a la cuota alimenticia de las menores. Según se pudo saber, Neumann estaría reclamándole a su ex que pague una deuda pendiente, mientras que él asegura que esto no es así y que lo único que dejó de pagar fue el sueldo de una niñera, debido a que luego de su retiro profesional se dedicó él mismo a estar con las niñas.

“Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria, de colegio, cumpleaños, Día del maestro, comuniones, nunca más pagó”, expresó Neumann enojada en un mensaje que le envió a la periodista Karina Iavícoli. “ Aparte de eso, tenemos un departamento en común que solo él cobra el alquiler. Ahora solamente pienso en mi casamiento y me importa poco lo que pasa, de eso se van a ocupar los abogados de lo que corresponda ”, precisó días atrás.

