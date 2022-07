Mica Viciconte reveló la inusual decisión que tomó con respecto a la elección de los padrinos de Luca

La mediática Mica Viciconte y el futbolista Fabián Cubero viven los primeros, felices e intensos meses, desde que trajeron al mundo al pequeño Luca. Tras el parto, la ex MasterChef retomó su trabajo como influencer en las redes sociales y en la televisión, donde se desarrolla como panelista en Ariel en su Salsa (Telefe). En ese espacio, aprovecha a divulgar intimidades sobre su maternidad. Este jueves habló del bautismo que están organizando y reveló una particular decisión que tomaron en pareja.

En uno de los recreos de Ariel Rodríguez frente a la cocina, la panelista contó que llevaron a Luca a ver su primer partido de fútbol en Vélez Sarfield, club en el que Fabián Cubero es ídolo. Al encuentro de Copa Libertadores, en donde los locales vencieron 1 a 0 a River Plate, asistió también Rocío Marengo, amiga de Viciconte, que llevó a sus sobrinos a la cancha.

Mica Viciconte reveló la inusual decisión que tomó con respecto al bautismo de Luca

En ese momento, el periodista Nicolás Peralta mencionó que su amiga la está presionando para ser la madrina del pequeño. “No va a ser la madrina”, respondió tajante, y explicó: “Ya tenemos al padrino y la madrina desde el comienzo... pronto lo voy a decir”. Aun así, aclaró que no se trataban de familiares y tampoco eran amigos famosos de la talla de Rocío Marengo.

Fabián Cubero y Mica Viciconte llevaron a Luca a ver un partido de Vélez Sarfield por Copa Libertadores. Foto/Instagram @micaviciconte

No obstante, reveló la inusual decisión que tomó junto a Fabián Cubero: “Yo lo que hablaba era uno que lo elegimos nosotros y cuando el nene crezca que él elija a su segundo padrino, me parece que está bueno y que sea genuino”. La futura madrina, según explicó Mica Viciconte, no se espera tal noticia, por lo que la emoción será doble. Por último, la ex MasterChef no confirmó la fecha del bautismo, aunque aseguró que todos sus compañeros del programa estarán invitados.

Mica Viciconte presentó a su hijo Luca en TV

Un mes y medio después de dar a luz, Mica Viciconte volvió a trabajar. La panelista de Ariel en su salsa, por Telefe, presentó el pasado 21 de junio a Luca, el primer hijo que tiene con Fabián Cubero. Feliz por su flamante maternidad, no dudó en confesar: “Los primeros 15 días fueron caóticos”.

Con la canción “Vos sabes”, de Vicentico, de fondo, Mica Viciconte entró al estudio con su bebé en brazos. “Está dormido, igual está acostumbrado al ruido, somos muchos en casa y está acostumbrado al bochinche”, advirtió mientras todos trataban de hacer silencio para no despertarlo.

Mientras la madre aseguraba que “los perros lo aman y lo chupan todo”, llegó el primer regalo del programa para Luca: un almohadón de Bob Esponja. “En cualquier momento va a querer la teta porque es un reloj. Cada tres horas se despierta y pide la teta”, relató la panelista.