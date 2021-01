Micaela Tinelli se sometió a una operación y tuvo una leve complicación. Compartió todos los detalles en sus redes sociales y respondió a quienes le dejaron mensajes negativos Crédito: Instagram @micatinelli

Semanas atrás, Micaela Tinelli (32) se sometió a una rinoplastia. La joven empresaria e hija de Marcelo Tinelli recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su experiencia y pormenores del posoperatorio. Tras innumerables críticas, realizó un descargo frente a sus dos millones de seguidores.

A través de sus stories, Micaela mostró su rostro aún con apósitos y explicó los motivos. "Hace un mes me operé de la nariz, de una cosa que tenía mal hecha. Hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación. Lo digo ahora porque por un mes me van a ver así, con las cintitas", aclaró la diseñadora de indumentaria.

Días después de la cirugía, la influencer había expresado que, para ella, hablar de las operaciones estéticas no era un tema tabú. "Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastias. No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación", sostuvo, junto con una imagen de los dos profesionales que le habían hecho la intervención quirúrgica.

Con el correr de los días, Tinelli recibió algunos comentarios negativos. Por esta razón, decidió grabar un mensaje. "Me hago mala sangre por lo que acabo de subir", dijo la joven tras compartir las duras palabras que le escribió un seguidor, criticándola por su rostro.

En el video, manifestó: "Desde mi lugar, lo que quiero hacer es generar un poco de conciencia para que vean lo mal que estamos como sociedad. Nada más que eso, si no, no lo subiría". Y concluyó: "Está bueno escrachar a la gente y mostrar para ver si se puede generar un poco de conciencia, nada más".