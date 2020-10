Su padre Pablo Granados lo manipuló para que no compre el vehículo. Crédito: ESPN

28 de octubre de 2020 • 17:00

El conductor de Últimos Cartuchos (Vorterix), Migue Granados, contó a sus compañeros la historia que protagonizó junto a su padre, Pablo, cuando quería comprarse una moto Harley-Davidson meses antes que nazca su hija.

"Señé la moto y le cuento a mi viejo. Él ya me decía que no, Fer estaba embarazada y no quería que me compre una moto, menos una Harley que es una bestialidad. Me dijo '¿ah, sí? ¿Señaste la moto?'. Entonces me mandó un video desde el balcón de un séptimo piso. Me dijo 'hola, Migue. Mirá lo que voy a hacer'. Y pasó una pata para el otro lado. Ahora voy a pasar la otra y te mando otro video'", recordó Migue.

"Yo veo el video y digo '¿qué hace este border, este enfermo?' Lo llamo y no me atendía, no me atendía. 20 minutos sin atenderme hasta que me dijo '¿viste? Eso voy a sentir yo cuando no me atiendas el teléfono por estar yendo con la moto por Panamericana'", narró el humorista ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Fue usar una carta fuerte para tratar que tu hijo no se muera, él lo vio así y está bien igual", concluyó.