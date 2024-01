escuchar

No hay dudas de que Milett Figueroa fue la gran revelación del 2023. Su desembarco en el programa de Marcelo Tinelli y sus constantes coqueteos sobre la pista del Bailando (América TV) hicieron que se convirtieran en la pareja del año. En las últimas horas, la modelo peruana brindó una entrevista para un medio de su país y sorprendió al confesar quién es el amor de su vida.

En diálogo con el ciclo Amor y Fuego (Willax Televisión) hizo una fuerte declaración en la que no evitó demostrar cuán enamorada está del conductor. “Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Me parece que los dos estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Siento que nos cuidamos mucho, siento que él me cuida muchísimo, amo cuidarlo y también disfruto todo, por ese lado estoy muy feliz también”, aseguró.

x NEGRO_LUENGO

En ese sentido, remarcó que todos necesitan un amor como el de ella: “Todos necesitamos mimos, amor, cuidado, un compañero, compañera, no nos hagamos los fríos”.

Pero eso no fue todo. Antes de despedirse, se refirió a su eliminación del certamen de baile tras haber sufrido una lesión cervical. “Nunca pensé que iba a ser eliminada por una lesión. Me costó aceptarlo, soy bastante competitiva. Siempre me ha gustado llegar hasta el final. Pensé en infiltrarme, pero soy alérgica a los corticoides. No me pudo infiltrar...”, indicó.

“Quería despedirme de diferente manera, con un baile o algo así, o con lo que estaba preparando, pero bueno, en el momento que estuve lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esa temporada y bueno, aproveché muchísimo para dar a conocer mi país, mi gastronomía. Conocí el amor, al amor de mi vida, como le digo”, concluyó.

Hace unos días, Milett y Marcelo se mostraron muy enamorados en su escapada romántica de fin de semana a Punta del Este, lugar que el presentador frecuenta. Como él tiene casa en la ciudad uruguaya, cuando pueden ambos se hacen un viaje de fin de semana y este no fue la excepción. Sin embargo, en esta oportunidad, decidieron hospedarse en Casa Quetzal, un reconocido hotel cinco estrellas.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 3.6 millones de seguidores, la modelo compartió una serie de imágenes en la que se la ve disfrutando del paisaje. En algunas está sola, en otras con su pareja y hasta con amigos.

El fin de semana romántico de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Punta del Este, Uruguay

“Re-conectar”, escribió en la descripción del posteo que realizó este sábado y que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios en cuestión de segundos. “Ya quiero ver a Los Tinellis y a la futura Tinelli. Marce disfruta tu relación”; “Las buenas energías se encuentran”; “Chulísima mi Milett es una niña encantadora y con Marcelo hacen linda pareja, vivan la vida... se los ve muy felices” y “Todo bello, muchas felicidades @milett nos encanta que estés feliz. Cuídense mucho y que Dios siempre los bendiga”, escribieron en algunos de ellos.

El fin de semana romántico de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Punta del Este, Uruguay

Por su parte, Tinelli compartió otras imágenes en sus stories, en las que se lo ve cabalgando junto a Candelaria Tinelli y deseándole feliz cumpleaños a su primo, Luciano José Giugno, más conocido como El Tirri. Entre las postales, se pudo ver una con la peruana. “Fuego puro”, escribió.