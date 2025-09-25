Así anunció Marcelo Tinelli su separación de Milett Figueroa

Después de dos años de relación, Marcelo Tinelli confirmó en vivo su separación de Milett Figueroa. Lo hizo en el cierre de su programa Estamos de paso, que se transmite por Carnaval Stream, con un mensaje breve, pero emotivo que sorprendió tanto a sus compañeros en el estudio como a sus seguidores en redes sociales.

“Antes de cerrar, solamente quiero decirles… mandarle un beso a Milett. La verdad es que hoy quiero comunicarles que nos hemos separado”, expresó el conductor del Bailando en los últimos minutos del programa. La reacción en el estudio fue inmediata: “No me lo esperaba”, se escuchó decir a uno de los presentes. Tinelli respondió con tranquilidad: “Sí. Yo estoy bien. Le mando un beso a ella, que está muy bien. Pero hemos llegado al final de una relación hermosa, que la verdad duró dos años”.

Marcelo explicó por qué eligió contarlo en ese contexto: “Lo quería hacer público acá, que este es mi programa. El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, sino que se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Hemos llegado al final de un ciclo muy pero muy lindo. La quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos”. Y si bien el empresario quiso que el anuncio pasara casi desapercibido, el momento no tardó en viralizarse en redes sociales.

En el mes de junio habrían disfrutado de un romántico viaje a Italia (Foto: Instagram @milett)

También se dirigió a sus compañeros, quienes en los últimos días le habían sugerido invitar a Milett al estudio. “Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”, señaló.

El peculiar gesto de Cande Tinelli y el silencio de Milett

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Candelaria Tinelli, la hija del conductor, quien trabaja junto a él en el ciclo. Al escuchar el anuncio, lanzó sin filtro “Gracias, Milett”, lo que desató las risas de los presentes en el estudio. Tinelli intentó suavizar el comentario: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.

La reacción en redes sociales a la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: Captura de X)

“Me ha regalado dos años maravillosos de su vida en mi vida y yo creo que también a ella. Así que bueno, le quiero decir eso que fue un momento hermoso”, cerró el conductor.

Por el momento, Milett Figueroa no se pronunció públicamente sobre la ruptura y se mantiene en silencio en sus redes sociales. Pero los seguidores de la pareja que se enamoró en la pista de baile más famosa del país no dudaron en dejar sus comentarios al respecto. “Las novias de Fort eran más creíbles que esa relación”; “Todo armado como dijo Ortega...”; “Otra separación del 2025″ y “Se cansó Milett”, fueron algunos de los mensajes más letales.