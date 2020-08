Miley Cyrus reveló que su primera experiencia sexual fue con dos mujeres

En un podcast, la cantante se refirió al vínculo sexoafectivo que mantuvo con varias de sus amigas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 13:14

Miley Cyrus contó una intimidad que generó una fuerte polémica. La cantante, que acaba de lanzar el video de su canción "Midnight Sky", reveló que su primera experiencia sexual fue en un trío, con dos mujeres. Además, aseguró que tuvo relaciones sexuales con la mayoría de sus amigas.

Según relató la artista de 27 años, su primera relación sexual con un hombre fue con Liam Hemsworth, de 30 años, cuando ella tenía 16. Años más tarde, la pareja se convertiría en un matrimonio, que luego terminó por separarse.

Con 27 años, Cyrus habl

Todas estas revelaciones se dieron en el marco de una entrevista en el podcast Call Her Daddy, que conduce Alexandra Cooper. El episodio, que se estrenó el viernes a la noche, tuvo enormes repercusiones por las declaraciones de Cyrus. "No fui hasta el final con un chico hasta los 16", dijo en el podcast que tiene como tópico principal al sexo. "Pero terminé casándome con mi primer chico, así que eso es una locura", añadió, en referencia a Hemsworth, su exmarido.

Según contó, en aquel momento le ocultó a su exesposo que no había tenido relaciones. "Mentí y dije que él no era el primero, para no parecer una perdedora". Años más tarde, la cantante terminó contándole la verdad a Hemsworth. "Fue una mentira a la que me aferré durante unos 10 años", dijo.

Además, declaró: "La primera vez que me relacioné con alguien fue con una chica, dos de ellas". Y agregó: "Cuando tenía 11 o 12 años, mis amigas comenzaron a decirme lo que estaban haciendo con los chicos y yo realmente no lo entendía. Así que conseguí que la mayoría de mis amigas tuvieran relaciones conmigo".

Para concluir, habló sobre su interés sexual por las mujeres. "Me atraían las chicas mucho antes de lo que me atrajeron los chicos", sostuvo. "Cuando tenía como 11 años, pensaba que Minnie Mouse era súper sexy".