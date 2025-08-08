Amazon sale a competirle a Temu y Shein con Bazaar, su nueva apuesta con precios bajos y ofertas increíbles

La compañía estadounidense Amazon presentó en México su nueva sección “Bazaar”, una apuesta estratégica con la que busca competir directamente con plataformas como Temu y Shein. Esta iniciativa, ya disponible en la aplicación móvil, ofrece productos moda, artículos para el hogar y también de estilo de vida a precios accesibles.

Amazon presentó su nueva sección de Bazaar en su aplicación móvil

Según un comunicado oficial de la empresa, en esta nueva categoría, los precios de los productos, en su gran mayoría, no superan los 199 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a poco menos de 11 dólares. Hasta el momento, Amazon Bazaar estará disponible únicamente en México y no se anunció su lanzamiento en Estados Unidos o en otros mercados.

Amazon Bazaar presentó su nueva sección para los usuarios de México (Amazon Bazaar)

Pedro Huerta, gerente de Amazon México, enfatizó: “Sabemos que a nuestros clientes en México les encanta encontrar ofertas increíbles y acceder a las últimas tendencias. Por eso estamos emocionados de presentar Amazon Bazaar, una nueva forma de comprar en nuestra app que hace que adquirir los productos más buscados sea aún más divertido, dinámico y accesible".

“Esta experiencia captura la emoción de encontrar grandes ofertas en un bazar real y sorprender a los clientes con ahorros adicionales mientras compran, todo con la confiabilidad de Amazon”, concluyó.

Así es Amazon Bazaar, la nueva apuesta de Jeff Bezos para competir contra Temu y Shein

Entre los principales beneficios que ofrece Amazon Bazar, se destaca un apartado con una amplia variedad de productos que cuestan menos de 50 pesos mexicanos (aproximadamente 2,70 dólares). En tanto, el envío es gratuito en los pedidos de un peso mexicano, mientras que la demora de los pedidos es de entre seis y 14 días.

Amazon Bazaar ofrece un apartado con productos que tienen un costo menor a $50 Captura de pantalla Amazon

Una gran ventaja es que todas las compras cuentan con devolución sin costo dentro de los 15 días siguientes a la entrega.

Los consumidores pueden acceder a mayores descuentos al aumentar la cantidad de ítems en su carrito. En específico, consiguen un 5% de rebaja en compras de cinco o más artículos y hasta un 10% de descuento en pedidos que incluyan diez productos o más.

Para poder tomar la mejor elección a la hora de comprar artículos, los usuarios pueden acceder a reseñas de clientes y calificaciones por estrellas.

Amazon Bazaar ofrece envío gratuito a los productos que cuestan $1 o más Captura de pantalla Amazon

Las principales categorías generales son: Mujer, Hombre, Jardín, Oficina, Joyería, Hogar, Belleza, Electrónica, Vestidos, Accesorios, Manualidad, Ropa deportiva, Cocina, Deportes y Jardín.

Asimismo, también se destacan colecciones temáticas:

Favoritos Bazaar: con hasta un 30% de descuento.

con hasta un 30% de descuento. Decoración con estilo: cuadros, letreros para la pared y cortinas.

cuadros, letreros para la pared y cortinas. Comodidad al máximo: reúne artículos como pijamas, pantuflas y almohadones.

reúne artículos como pijamas, pantuflas y almohadones. Especial perruno: está dedicado a los amantes de las mascotas, con correas, ropa, collares y cepillos.

está dedicado a los amantes de las mascotas, con correas, ropa, collares y cepillos. Favoritos en Europa: una selección de tendencias actuales en moda, decoración y accesorios.

una selección de tendencias actuales en moda, decoración y accesorios. Verano en el sol: con trajes de baño, toallas y anteojos ideales para la temporada.

con trajes de baño, toallas y anteojos ideales para la temporada. Modo cocina : ofrece desde utensilios, hasta manteles, platos y tazas.

: ofrece desde utensilios, hasta manteles, platos y tazas. Todo en tonos pastel: con opciones de trajes de baño, carteras, vestidos, cuadernillos y decoración.

con opciones de trajes de baño, carteras, vestidos, cuadernillos y decoración. Regreso a clases: incluye mochilas, cuadernos y cartucheras pensadas para el inicio escolar.

Dónde encontrar la nueva sección de Amazon Bazaar

Amazon Bazaar está disponible para los usuarios en México que actualicen la aplicación móvil. Se puede ingresar al tocar el nuevo ícono de Bazaar en el menú de la app o al buscar “Bazaar”. También es posible acceder a la selección de productos desde el navegador móvil en amazon.com.mx/bazaar.