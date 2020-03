Minuto a minuto: qué está pasando en la radio y la TV

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020

Marisa Andino y Lejtman, los sábados en Rivadavia

La emisora comenzó a cerrar su grilla los fines de semana con una variedad de miradas y figuras

Tras el debut de la programación diaria el último 10 de febrero, Radio Rivadavia AM 630, estrenó nueva programación los sábados. En la madrugada, 2 a 6, Oscar Choy hace Reporte Rivadavia. El campo tiene su espacio de 6 a 8, con Bichos de Campo, mientras que, tras su salida de Nacional AM 870, Román Lejtman conduce Tesis política de 8 a 11. Desde las 11 hasta las 13, la conductora de Telenueve al mediodía, Marisa Andino conduce WE x WE (Nosotras por nosotras), un proyecto integral de comunicación para promocionar el emprendedorismo de la mujer. Junto a Andino, participan además Flavia Cores, Sofía Stamateas, Ale Marcotte, Valeria Sandler, Mariana Quesada, Yazmin Dipp, Yamila Pica y Sofía Kotler. Luego, de 13 a 16, Alejandro Itkin y Roxana Belda hacen Estudio abierto. El fútbol con La oral deportiva y El show del gol tienen sus transmisiones de 16 a 19 y de 19 a 1. En los próximos días, se terminará de definir la programación de los domingos.

Televisión I

Cambios tras la salida de Majul de A24

Tras su sorpresiva salida de A24, solo apenas un día después de haber regresado a la conducción del ciclo 4 Días, el periodista Luis Majul dejó un bache en el aire de ese canal. Ese espacio ahora lo cubre Facundo Pastor. Pero las autoridades evalúan hacer un reacomodamiento entre las 18 y las 21 con Eduardo Feinmann y que Jonatan Viale ocupe la franja de 21 a 23, y Pastor seguiría con 4 Días.

Televisión II

Lanata, primer invitado del sábado de Mirtha

Si bien su vuelta la televisión se dio este domingo con Almorzando con Mirtha Legrand, la diva y su productora, StoryLab, ya están trabajando pensando en este sábado cuando arranque la nueva temporada del programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos hablar. Legrand ya tiene un invitado muy especial para hacerle frente a Kusnetzoff: Jorge Lanata. Y lo tendrá solo para ella.

Televisión III

Roberto García vuelve con su ciclo La mirada

El periodista Roberto García volvió esta semana con su programa La mirada a la pantalla de Canal 26, en su día y horario habitual de los lunes de 22 a 23.30. El miembro de la Academia Nacional de Periodismo, regresó con sus impactantes editoriales en su temporada número doce. Además, el ciclo produce informes especiales como el emitido el año pasado sobre el gasto público.

Radio

Sin cambios, Mitre apuesta a sus figuras

Para este año Radio Mitre AM 790 tiene muy pocos cambios en su programación. En los últimos días Tato Young volvió con Encendidos en la tarde, el ciclo que se emite de 14 a 17. De 20 a 23 Pensándolo bien con Jorge Fernández Díaz, Gonzalo Sánchez y Miguel Wiñazki (ya sin Guido Martínez) sumó una hora de aire por el éxito de audiencia y, ahora, de 23 a 24, va Confesiones en la noche, con Cristina Pérez.