Miranda! presentó su nueva canción con Tini Stoessel y ya es furor

Martina “Tini” Stoessel se convirtió en una de las artistas invitadas para participar del próximo álbum de Miranda!, y por eso fue parte del reciente tema musical y videoclip estrenado: “Me Gusta”. El desembarco en las plataformas digitales causó furor entre los fans de la cantante pop.

La dupla está próxima a lanzar su siguiente álbum: Nuevo Hotel Miranda! Se trata de una secuela del último disco, que se publicó en 2023. En esta nueva versión, quienes se alojan en el hotel son víctimas de una invasión alienígena, por lo que el entorno es futurista y el género musical apunta más al electro pop. De esta manera, marca un cambio de imagen y una fuerte apuesta dentro del dúo conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Miranda!, y Tini Stoessel presentaron el nuevo tema en colaboración: "Me Gusta" (Fuente: Instagram/@mirandaenvivo)

En el clip se pueden ver escenas donde los tres cantantes están encerrados en un tubo de vidrio y otras en las que aparecen en la recepción del hotel, con un look retro y colores pastel que decoran cada rincón. Además, Stoessel aparece con una imagen extraña, sin pelo y con un aspecto avejentado.

El videoclip se desarrolla en la recepción del hotel y en un centro de investigación extraterrestre (Fuente: @mirandaenvivo)

Después de una examinación con un extraterrestre, el edificio estalla en pedazos y los cantantes desaparecen de escena. Hacia el final, es Ale Sergi quien queda tirado en el suelo sin entender qué pasó.

El videoclip se publicó en las distintas plataformas de audio, como YouTube, donde en poco más de 13 horas cosechó casi 200.000 reproducciones, alcanzando el puesto número nueve en el ranking de tendencias musicales del sitio.

Tini Stoessel se convirtió en una de las artistas de talla internacional en ser parte del nuevo álbum de Miranda! (Fuente: @mirandaenvivo)

Los comentarios de los seguidores de Miranda! fueron sobre su adaptación al género y los elementos tomados de otros estilos para enriquecer este nuevo álbum. También celebraron la estética del video y resaltaron la presencia de Stoessel.

Desde su cuenta de Instagram, Tini subió un reel con un fragmento de “Me Gusta” a modo de anuncio. De inmediato, la sección de comentarios se llenó de mensajes positivos sobre esta colaboración. Algunos también destacaron su trabajo artístico y su voluntad, a pesar de los momentos difíciles que atravesó el año pasado.

El posteo de Tini Stoessel sobre "Me Gusta" y los comentarios que recibió de parte de sus seguidores (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“Te amo. Me muero lo que es la letra”, “El nuevo hit del pop”, “Ya se me pegó. Me encantan estas nuevas versiones de Tini”, “No me gusta, me encanta”, “Son unos dioses los tres” y “Tremendo” fueron algunos de los mensajes más destacados.

Por otro lado, muchos de sus fans señalaron que esta nueva impronta podría tener similitudes con el evento que la cantante organizará el 24 de octubre en Tecnópolis: Futttura. Allí, la artista recorrerá el inicio de su carrera como protagonista de la serie de Disney Violetta, y mostrará su transformación hasta convertirse en la mujer que es hoy. El espectáculo incluirá tres escenarios y diferentes actividades para que los seguidores puedan conocer de cerca la vida de Martina Stoessel.

El detrás de escena de "Me Gusta" (Fuente: Instagram/@nikosedano)

Al mismo tiempo que se compartió el tema, Juliana Gattas publicó el trabajo del fotógrafo Nicolás Sedano, quien capturó imágenes del detrás de escena. Allí se mostraron parte de los preparativos en el set con los tres cantantes antes del rodaje.

El álbum completo de Miranda!, titulado: Nuevo Hotel Miranda (Fuente: Instagram/@mirandaenvivo)

El álbum Nuevo Hotel Miranda!, tiene fecha de estreno el 8 de mayo. A diferencia de la propuesta anterior, que se basó en una historia fantasmagórica y de terror con guiños a la película El resplandor, en esta ocasión el dúo dio un paso más hacia la ciencia ficción, incorporando efectos especiales y un vestuario disruptivo. Entre los artistas invitados, además de Tini Stoessel, también participan Ana Mena, Nicki Nicole, Fito Páez, Abraham Mateo, Vicentico, Leo Rizzi y Kenia OS.