Mirtha Legrand: el curioso pedido telefónico a Juana Viale en pleno programa

"La Chiqui" le dijo a su nieta que muestre dos veces su look porque ella siempre llega tarde a la televisión

En su primera participación del programa Almorzando... este domingo luego de la muerte de su hermana Goldy , Mirtha Legrand le hizo, por vía telefónica, un curioso pedido a su nieta y ahora conductora del ciclo, Juana Viale .

Después de felicitarla por su trabajo, Mirtha le insistió a Juanita: "Mostrá la ropa dos veces. Estás tan bien vestida".

Sobre la petición de su abuela, Juana aclaró: "Eso me lo mandaba por mensaje, por privado". Por su parte, "La Chiqui" explicó: "Yo me pongo en el lugar de la telespectadora y llego tarde, 'ay cómo estará vestida porque está sentada y no puedo verla'".

Entre risas, la joven conductora respondió: "Pero no puedo, en la mitad de la mesa, decir 'mi abuela llegó tarde a la tele, esperen que me voy a parar'".

En ese sentido, para satisfacer los deseos de su abuela, Juanita lució ese mismo día un elegante traje blanco con un sombrero y, antes de pasar al escritorio, señaló: "Nada, agradecerles a todos, abuelita, mirá qué linda la vueltita que doy para vos siempre, te mando un besito muy grande".