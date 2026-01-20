LA NACION

Cosquín 2026: cuándo toca el Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Folklore

La grilla de artistas para la edición número 66 en la provincia de Córdoba ya cuenta con fechas definidas para cada jornada; los tickets se consiguen de modo virtual

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El Chaqueño Palavecino encabezará la fecha del viernes 16 en Jesús María 2026
El reconocido músico salteño integra la programación oficial de la edición 2026 Instagram (@chpalavecino_oficial)

La Comisión Municipal difundió este lunes el esquema de presentaciones para la nueva entrega del Festival Nacional de Folklore. El evento inicia el sábado 24 de enero y reúne a las figuras más importantes del género durante nueve jornadas consecutivas. La organización dispuso el cronograma de artistas que subirán al escenario Atahualpa Yupanqui este año.

Cuándo toca el Chaqueño Palavecino en Cosquín 2026

El “Chaqueño” Palavecino canta el viernes 30 de enero. El artista salteño encabeza la séptima luna del certamen en la Plaza Próspero Molina. La programación de esa noche incluye también a Juan Fuentes, José Luis Aguirre y Natalia Pastorutti.

Festival Nacional de Folklore Cosquín
Festival Nacional de Folklore Cosquín

El conjunto El Encuentro, integrado por Ramonda, Rodríguez y Herrera, participa en la misma velada. Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas completan la lista de músicos locales. Una delegación de Paraguay realiza el cierre internacional de la jornada.

El cronograma completo de las nueve lunas de Cosquín 2026

La organización estableció el siguiente esquema para las nueve lunas del festival:

Primera Luna - sábado 24 de enero

  • Christian Herrera (Consagración 2025)
  • Jairo
  • Los Manseros Santiagueños
  • Susana Baca
  • Horacio Banegas
  • Mati Rojas
  • Emanuel Ayala (Revelación 2025)
  • Jorge Rojas
  • Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

  • Dúo Coplanacu
  • Nahuel Pennisi
  • Flor Castro
  • Raly Barrionuevo
  • Paola Bernal
  • Facundo Toro
  • Cazzu
  • Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
La artista Cazzu integra el esquema de músicos para la jornada del domingo 25 de enero
La artista Cazzu integra el esquema de músicos para la jornada del domingo 25 de enero (Foto: Redes Sociales)

Tercera Luna - lunes 26 de enero

  • Ahyre
  • Luciana Jury
  • Guitarreros
  • Duratierra
  • Lucía Ceresani
  • Cristian Capurelli
  • Abel Pintos
  • Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna - martes 27 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Mariana Carrizo
  • Orellana Lucca
  • La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
  • Paquito Ocaño
  • Micaela Chauque
  • Yoel Hernández
  • Lucio “El Indio” Rojas
  • Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

  • Leandro Lovato
  • La Callejera
  • Silvia Lallana
  • Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
  • Dúo Palma–Sandoval
  • Ariel Ardit
  • Lucio Taragno
  • Luciano Pereyra
  • Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Luciano Pereyra brinda su espectáculo en el escenario mayor el miércoles 28 de enero
Luciano Pereyra brinda su espectáculo en el escenario mayor el miércoles 28 de enero gentileza

Sexta Luna - jueves 29 de enero

  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Yamila Cafrune
  • Homenaje a Musha Carabajal
  • Lautaro Rojas
  • Bruno Arias
  • Ceibo
  • Los Tekis
  • Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

  • Juan Fuentes
  • José Luis Aguirre
  • El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
  • Nati Pastorutti
  • Emiliano Zerbini
  • Juanjo Abregú
  • Adriana Rojas
  • Chaqueño Palavecino
  • Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna - sábado 31 de enero

  • “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
  • Suna Rocha
  • Juan Iñaki
  • Yamila Aguado (Revelación 2025)
  • Pablo Lozano
  • Adrián Maggi
  • Soledad — 30 años
  • Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

  • Peteco Carabajal
  • Campedrinos
  • Teresa Parodi
  • Cuti y Roberto Carabajal
  • Maggie Cullen
  • Gauchos of the Pampa
  • Milo J
  • Entrega de premios
El cierre del evento el domingo 1 de febrero incluye la actuación del solista Milo J
El cierre del evento el domingo 1 de febrero incluye la actuación del solista Milo J Pilar Camacho

Transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales

Los interesados en seguir las lunas por streaming disponen del canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, llamado Aquí Cosquín. La TV Pública también realiza la cobertura nacional a través de su señal de aire y su espacio en la red social de videos. Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducen el programa Se Siente Argentina desde las 22 con móviles en vivo. El canal 10 de Córdoba televisa el evento para toda la provincia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. El disco que quedó en intento, el incendio que cambió los planes y las dos versiones de “Rezo por vos”
    1

    Charly García y Luis Alberto Spinetta: la intención de hacer un disco juntos, el incendio que cambió los planes y “Rezo por vos”, el clásico que cumple 40 años

  2. La fiesta de blanco de Pampita en el Caribe para celebrar sus 48 años, en fotos
    2

    En fotos: la fiesta de blanco de Pampita en el Caribe para celebrar sus 48 años

  3. Julieta Ortega habló de la recuperación de Palito y reaccionó, contundente, a una pregunta directa de Mirtha
    3

    Julieta Ortega habló de la recuperación de Palito y reaccionó, contundente, a una pregunta directa de Mirtha

  4. La despedida de Susana Giménez a Marikena Monti: “Nadie la podría haber cantado como vos”
    4

    La despedida de Susana Giménez a Marikena Monti: “Nadie la podría haber cantado como vos”

Cargando banners ...