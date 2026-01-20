Cosquín 2026: cuándo toca el Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Folklore
La grilla de artistas para la edición número 66 en la provincia de Córdoba ya cuenta con fechas definidas para cada jornada; los tickets se consiguen de modo virtual
La Comisión Municipal difundió este lunes el esquema de presentaciones para la nueva entrega del Festival Nacional de Folklore. El evento inicia el sábado 24 de enero y reúne a las figuras más importantes del género durante nueve jornadas consecutivas. La organización dispuso el cronograma de artistas que subirán al escenario Atahualpa Yupanqui este año.
Cuándo toca el Chaqueño Palavecino en Cosquín 2026
El “Chaqueño” Palavecino canta el viernes 30 de enero. El artista salteño encabeza la séptima luna del certamen en la Plaza Próspero Molina. La programación de esa noche incluye también a Juan Fuentes, José Luis Aguirre y Natalia Pastorutti.
El conjunto El Encuentro, integrado por Ramonda, Rodríguez y Herrera, participa en la misma velada. Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas completan la lista de músicos locales. Una delegación de Paraguay realiza el cierre internacional de la jornada.
El cronograma completo de las nueve lunas de Cosquín 2026
La organización estableció el siguiente esquema para las nueve lunas del festival:
Primera Luna - sábado 24 de enero
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna - domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna - lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna - martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna - miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma–Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna - jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna - viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna - sábado 31 de enero
- “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad — 30 años
- Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna - domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
- Entrega de premios
Transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales
Los interesados en seguir las lunas por streaming disponen del canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, llamado Aquí Cosquín. La TV Pública también realiza la cobertura nacional a través de su señal de aire y su espacio en la red social de videos. Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducen el programa Se Siente Argentina desde las 22 con móviles en vivo. El canal 10 de Córdoba televisa el evento para toda la provincia.
