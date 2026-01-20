Cosquín 2026: cuándo toca el Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Folklore

La Comisión Municipal difundió este lunes el esquema de presentaciones para la nueva entrega del Festival Nacional de Folklore. El evento inicia el sábado 24 de enero y reúne a las figuras más importantes del género durante nueve jornadas consecutivas. La organización dispuso el cronograma de artistas que subirán al escenario Atahualpa Yupanqui este año.

Cuándo toca el Chaqueño Palavecino en Cosquín 2026

El “Chaqueño” Palavecino canta el viernes 30 de enero. El artista salteño encabeza la séptima luna del certamen en la Plaza Próspero Molina. La programación de esa noche incluye también a Juan Fuentes, José Luis Aguirre y Natalia Pastorutti.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

El conjunto El Encuentro, integrado por Ramonda, Rodríguez y Herrera, participa en la misma velada. Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas completan la lista de músicos locales. Una delegación de Paraguay realiza el cierre internacional de la jornada.

El cronograma completo de las nueve lunas de Cosquín 2026

La organización estableció el siguiente esquema para las nueve lunas del festival:

Primera Luna - sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

La artista Cazzu integra el esquema de músicos para la jornada del domingo 25 de enero (Foto: Redes Sociales)

Tercera Luna - lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna - martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Luciano Pereyra brinda su espectáculo en el escenario mayor el miércoles 28 de enero gentileza

Sexta Luna - jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna - sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

El cierre del evento el domingo 1 de febrero incluye la actuación del solista Milo J Pilar Camacho

Transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales

Los interesados en seguir las lunas por streaming disponen del canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, llamado Aquí Cosquín. La TV Pública también realiza la cobertura nacional a través de su señal de aire y su espacio en la red social de videos. Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducen el programa Se Siente Argentina desde las 22 con móviles en vivo. El canal 10 de Córdoba televisa el evento para toda la provincia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.