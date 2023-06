La estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás desató una ola de memes desopilantes

escuchar

A partir de la estatua de Mirtha Legrand que se inauguró en Villa Cañás este domingo, se desató la polémica y las reacciones en las redes sociales. Además de lo que dijo la diva sobre el homenaje que le hicieron, no faltaron los comentarios por parte de los usuarios, que cuestionaron el parecido de la escultura a escala con la reina de las mesazas. Entre las publicaciones, se hizo presente el humor y aparecieron los memes.

La estatua se inauguró el domingo, en el marco del cumpleaños 121° de la localidad de Santa Fe de donde es oriunda la diva. Obra del artista cordobés Daniel Melero, fue presentada en una de las glorietas del predio que lleva el nombre de la conductora de televisión y que contiene material histórico sobre la vida y trayectoria de la homenajeada.

Sin embargo, a partir de que circularon imágenes de la escultura, comenzaron a escucharse las primeras críticas. Muchos usuarios en las redes sociales consideraron que el rostro de Mirtha no está bien logrado y que no es lo suficientemente parecido al de la “Chiqui”.

A partir de la polémica, el artista defendió su obra y aseguró que los cuestionamientos no aportan nada. “La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia. No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada”, expresó en diálogo con El Doce. En esa misma línea, agregó que Mirtha estuvo al tanto del homenaje y que dio su aprobación para que se realizara la estatua.

“Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”, cerró con respecto a los comentarios en las redes sociales. A pesar de esto, la propia protagonista del homenaje manifestó que no quedó conforme con el resultado final.

Mirtha Legrand habló sobre la estatua que le hicieron

En una charla que tuvo con su hija Marcela Tinayre en Polémica en el bar (América TV), dejó en claro su opinión. “No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”, sentenció.

En esa misma línea, comentó cuál fue su fría reacción al ver la escultura: “Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”. Por último, desmintió las palabras de Melero y manifestó que no sabía del homenaje. “Esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”, concluyó.

Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios fueron contundentes con su opinión en las redes sociales. Al igual que pasó con la estatua de Marcelo Gallardo, no tuvieron dudas en criticar la escultura y el poco parecido con la homenajeada.

En ese contexto, se presentó el humor a través de distintos memes que hicieron reír a miles de usuarios. Como siempre, Los Simpson estuvieron presentes entre las referencias. Además, también se incluyeron imágenes de Star Wars y de otras producciones, en las que los usuarios sacaron a relucir toda su creatividad.

Los mejores memes por la estatua de Mirtha Legrand

Los mejores memes por la estatua de Mirtha Legrand Captura

