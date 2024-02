escuchar

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu”. Con esas palabras, Flor Vigna anunció, a través de su canal de difusión de Instagram, que su relación con Luciano Castro llegó a su fin. Si bien la noticia sorprendió a algunos, lo cierto es que los rumores de crisis circulaban desde hace ya untiempo. En medio de las repercusiones que generó la noticia, desde LAM fueron a buscar al otro protagonista de la historia. Al ser consultado sobre la separación, el actor tuvo una actitud que no pasó inadvertida.

El noviazgo de Vigna y Castro tomó por sorpresa a más de uno. Las primeras imágenes juntos en un gimnasio allá por 2021 despertaron los rumores de romance, los cuales finalmente se convirtieron en certezas. Además de trabajar juntos en teatro, él apareció en un video musical de ella. También ensamblaron familias con Sabrina Rojas, expareja de él y madre de dos de sus hijos: Esperanza y Fausto. El actor es además padre de Mateo, de 21 años, fruto de una relación anterior.

Así comunicó Flor Vigna el fin de su relación con Luciano Castro (Foto: Instagram @florvigna)

Pero, en el último tiempo, los cortocircuitos entre Rojas, Castro y Vigna empezaron a evidenciarse. Fue entonces cuando el 2 de febrero la bailarina confirmó el fin de la relación.“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, sostuvo a través de sus redes sociales. “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”, agregó.

Horas más tarde, las cámaras de LAM (América) abordaron a Luciano Castro afuera del Teatro Lido de Mar del Plata, donde protagoniza El Beso, junto a Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi. El actor bajó de la camioneta y rápidamente se dirigió a la puerta de ingreso. “Queremos saber cómo estás; vimos el posteo de Flor en redes”, alcanzó a decirle el cronista.

No obstante, el protagonista de El primero de nosotros no dijo ni una palabra sobre la separación. Sin frenar la marcha, entró al teatro para prepararse para la función. De esta manera, no hizo ningún tipo de comentario tras el fin de su relación con Vigna.

Cuál fue la supuesta causa de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de que se confirmara la ruptura, las especulaciones sobre los motivos por los cuales decidieron tomar caminos separados no tardaron en aparecer. En Socios del espectáculo (eltrece) repararon en que recientemente Vigna reveló públicamente que ella y Noelia Marzol compartieron un mismo amor, lo cual desató el enojo de la subcampeona del Bailando 2023.

“¿Será que cortó él? Porque se acuerdan de que, hace unos días, nos preguntábamos qué le pasa a Flor que está tan excedida, exaltada, sacada y peleadora. Después de lo de Noelia Marzol ella hizo una catarsis llorando, pidiendo perdón. Estaba cortando con el chico”, precisó Rodrigo Lussich al analizar lo que podría haber pasado.

En ese sentido, Nancy Duré recordó la crisis que tuvo la pareja el año pasado luego de que terminaran de trabajar juntos en la obra, El Divorcio. “En ese momento, se sentaron a ver si seguían o si cada uno seguía por su lado. Finalmente, decidieron darse una nueva oportunidad, pero con unas reglas un poco más laxas, esto de ser una pareja pero con mucha libertad. Desde aquel momento, hace poco menos de un año, que ya venían de una crisis muy fuerte”, sostuvo la periodista.

Asimismo, Duré reparó en que los chispazos entre Castro y Rojas también habrían influido. Comentó que los dichos y las publicaciones de Vigna le habrían generado “mucho conflicto” al actor con su ex. “Sabrina dijo que no quería que sus hijos escuchen estas cosas de su padre. Eso le generó conflicto, también, a Luciano. Era una exposición a la que él no estaba acostumbrado”, sentenció la panelista.