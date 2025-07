Mirtha Legrand se emocionó con la pregunta que le hizo uno de sus invitados: “Me quedé muy sola”

La emisión de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece) fue distinta a las anteriores, ya que Mirtha Legrand se emocionó con la pregunta que le hizo Luis Novaresio sobre qué es lo que más extraña de su vida pasada; además, por un juego que propuso Mariano Iúdica, reveló cuál es el momento que le gustaría volver a vivir.

La legendaria conductora de la televisión argentina reveló cuál es el momento de su vida que le gustaría volver a vivir

Todo comenzó cuando, a raíz de un comentario de Novaresio, la conductora contó que vivió en Rosario y que fue al colegio María Auxiliadora. La última vez que visitó la ciudad pasó por la puerta de la institución, una monja la reconoció como “Rosita” y le dijo que todavía conservaban su libreta. “Así que el próximo viaje la voy a retirar”, comentó. Al instante, Moria Casán exclamó: “Qué emoción”. “Sí, una emoción... Que alguien me llame Rosita”, expresó La Chiqui.

La One le preguntó qué es lo que la emociona y Mirtha contestó: “Tengo recuerdos hermosos. De mi pueblo, cuando íbamos a Mar del Plata, que nos quedábamos dos meses. Y la vida del pueblo. Éramos las mellizas Martínez. Tengo una foto de mi papá caminando, de traje corbata...”.

La emoción de La Chiqui al hablar de su pasado StoryLab

Luego, el periodista le preguntó qué era lo que más extraña de su vida pasada. “No sé, no te puedo contestar lo que más extraño”, comenzó; pero, al instante, fue contundente con su respuesta: “Seguramente a mis seres queridos, los que no están conmigo. A mi hermana Goldy, a Dani, mi hijo. Yo me quedé muy sola y eso lo extraño. Por eso tengo tantos amigos a los que quiero muchísimo, y algunos familiares, mi hija, mis nietos”, expresó.

Al respecto, Novaresio citó a Moria Casán, a quien la llamó “filósofa” por una reflexión que la exvedette hizo sobre vivir el momento, el presente, lo que describió como “momentísmo absoluto”. “Porque el pasado te melancoliza y el futuro te genera una ansiedad notable. Entonces es acá y ahora”, expresó.

La clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legand StoryLab

“Que vos estés acá sentada, laburando, enseñándonos a todos los que laburamos acá, cómo se hace, eso es un momentísmo absoluto”, aseveró el periodista. En ese instante, los demás invitados -Moria Casán, Jorge Marrale, Mariano Iúdica y Natalie Weber- dijeron: “Salud”. Y todos brindaron con las copas.

Por último, consultada por Iúdica, La Chiqui reveló cuál es el momento que le gustaría volver a vivir: “El momento de mi casamiento, en la Iglesia San Martín de Tours. Me casé y ese es el recuerdo más amoroso”. “Muchas veces voy a la Iglesia porque fui muy feliz. Yo tenía 19 años cuando me casé y mi marido 36, había una gran diferencia de edad, pero nos entendíamos perfectamente”, concluyó Mirtha Legrand, emocionada y sonriente.