Misteriosa: Andrea Rincón publicó una foto íntima con un hombre, pero la borró

Andrea Rincón publicó una foto en sus historias de Instagram en la que se mostró recostada en el sillón con un hombre. Sin embargo, minutos más tarde se arrepintió y la borró.

En la postal no se veía el rostro de la exparticipante de MasterChef Celebity 2 (Telefe), solo sus piernas. Las mismas estaban entrelazadas con las de esta persona, que vestía un short de fútbol y estaba descalzo. De acuerdo a lo que muestra la imagen, la artista tendría confianza con la persona con la que se mostró, ya que estaban mirando la televisión juntos, y en pijama.

Andrea Rincón compartió una foto junto a un hombre y luego la borró Instagram: @juariu

La foto duró pocos minutos en Internet, ya que decidió borrarla. Pero la panelista de Bendita (El Nueve) Victoria “Juariu” Braier, logró hacer una captura y la subió a su cuenta de Instagram.

Pese a que hace ya varios años que la actriz no blanquea un romance, en una reciente entrevista reveló que estaba intentando sostener “una relación extraña” a distancia con un hombre que conoció durante la pandemia de coronavirus, pero que aún no lo había visto personalmente, ya que vive en Barcelona, España.

“Estoy bien, ¡muy bien! Es que me pasaron cosas raras en estas épocas raras… conocí a alguien a la distancia y estamos llevando una relación extraña”, contó en diálogo con Gente.

Y continuó: “Sí te puedo decir que siento que estamos enamorados, que hay un amor muy sano y muy lindo. Y se va a concretar, porque ya hay fecha para que venga a la Argentina”.

En aquella nota, la exparticipante del reality de cocina afirmó que estaba “asustada” frente a la idea de conocerlo personalmente. “Siento que es la primera vez que me enamoro de alguien tan distinto y tan sano. Yo le encomiendo todo a Dios, porque creo que estoy en una nueva etapa de mi vida, parada en otro lugar”, confió.

Andrea afirmó que el hombre en cuestión iba a viajar a Buenos Aires “sin pasaje de vuelta” y adelantó que iba a aprovechar los conocimientos que adquirió de la mano de los chef Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular para deleitarle el paladar.

“¡Le voy a cocinar todo! Dios quiera que sea para siempre. Y si algo no sé hacerlo, por él lo aprendo. Yo por amor soy capaz de hacer cualquier cosa. Si me pide la Luna, se la bajo… Y si me pide el Sol, aunque me queme, ¡también!”, sostuvo entusiasmada.

Hace poco más de una semana, la expareja de Rincón, Ale Sergi, habló sobre su relación con la actriz y afirmó que sintió que “perdió el control”. Sin embargo, el cantante de Miranda! reconoció que no la culpa a ella por lo que le pasó. “Fue como entregarme. Era como ‘me parece que estoy haciendo cualquiera, ya fue’. Después seguí adelante”, sostuvo en PH, Podemos Hablar.

LA NACION