MasterChef Celebrity: José María Listorti contó que Andrea Rincón “se fue a los gritos” del programa

La emotiva despedida de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity Argentina el domingo pasado no habría sido tan armónica como se vio en la pantalla de Telefe. Al menos esa fue la versión que contó José María Listorti en el programa de espectáculos de El Nueve que conduce junto a Denise Dumas, Hay que ver.

“Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos, técnicos, productores. La verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de MasterChef, que obviamente decidieron editar, cuando la eliminan a Andrea Rincón, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal”, afirmó el conductor sobre la salida de la actriz del reality culinario que emocionó al jurado y a sus compañeros.

Luego, Listorti hizo una salvedad. “No se puso mal de llorar, sino a los gritos, [decía] que cómo puede ser, que es injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que se trataba de una competencia. Le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo, pero, por lo que cuentan, no había forma de hacérselo entender”, sumó Listorti.

Una despedida que generó repercusión

Andrea Rincón

Rincón se fue del programa muy agradecida, y en su imagen final se la vio feliz abandonando el estudio, al grito de “¡Viva Perón, carajo!”. La frase fue replicada por el diputado Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter, quien criticó fuertemente a la actriz. “Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami”, escribió en su red social.

El tuit de Fernando Iglesias sobre la salida de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity

Días más tarde, en diálogo con Ruleta rusa (FM Rock & Pop), Rincón hizo referencia al tuit. ”Zarpadito, Fernando Iglesias”, dijo Andrea. “Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡'Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino”, expresó.

Por otro lado, Andrea describió como “inapropiado” el hecho de que el diputado se haya referido a ella como “mami”. “Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto”, pidió la actriz.

