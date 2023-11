escuchar

Tras el final de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio encontró su lugar en el teatro y en las redes sociales. Con poca presencia en los medios, la actriz e integrante de la obra Coqueluche, viajó esta semana a Tucumán en busca de descanso. Lo cierto es que durante su segundo día de estadía, sufrió un accidente con un animal de campo y su reacción se viralizó rápidamente.

Lejos de la polémica que reavivó viejos rencores entre sus excompañeros de reality, en especial con Constanza “Coti” Romero por el llamado: “besogate”, Poggio omitió cualquier rumor en su contra y se dirigió a la provincia mediterránea con el objetivo de llevar su talento al norte argentino.

El mal moemnto que Juli Poggio vivió en Tucumán (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

En su primer día en la capital tucumana, la artista presentó una clase de baile ante 200 personas que se acercaron al estudio FRD dance, en donde se mostró entusiasmada y feliz por el grato recibimiento. Tras una jornada colmada de música, se dirigió a una cabaña en Tafí del Valle para descansar y empezar una travesía descontracturada. Sin embargo, un animal rural complicó de sorpresa su paseo.

“Fin del día, mañana tengo un solo día de vacaciones. Me voy a Tafí y les comparto todo”, expresó con antelación al accidente que pudo resultar en algo más grave. A la mañana siguiente grabó a un conjunto de vacas sueltas sobre la ruta y sentenció: “Muy tranquilas ellas”. Acto seguido, advirtió: “No están preparados para el siguiente video”, a la vez que posó junto a un potrillo blanco.

En la siguiente Historia de Instagram se vio a Poggio acariciar el animal hasta que el caballo se adelantó y le pegó una patada en una de sus piernas. “Por suerte muy aesthetic, el campo es lo mío”, mencionó en tono de broma. Para la tranquilidad de sus seguidores, no pasó a mayores y la ex Gran Hermano continuó con su único día libre por la serranía de Tafí del Valle.

“Ella solo quería ser una chica del campo”; “¿Cómo no amarla si ella misma se gasta? ¡Es divina! ¡Te banco mucho Juli! “; “Pobre Juli, muy de ciudad”; “Solo quería ser una chica de campo por un día”; “La amo, es Paris Hilton en The Simple Life” y “Ella solo quería darle amor”, fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios en X (antes Twitter).

El escándalo del “besogate” que afectó a Julieta Poggio y la enfrentó a Coti Romero

Coti Romero reavivó la semana pasada un viejo roce con Julieta Poggio debido a un presunto beso que la participante de El Bailando 2023 (América) le habría dado a Marcos Ginocchio durante un after. Este hecho se presume que sucedió poco tiempo después de que el aparente vínculo romántico entre los hermanitos no funcionara, como siempre se especuló.

En diálogo con LAM (América), Coti contó con lujo de detalle: “Me estaba abrazando porque estaba mal. No lo busqué. Él me abrazó y yo soy re chiquita, no llegaba. Él se agachó y me besó. Fue un momento de cachondeo”.

Por su parte, en conversación con Socios del Espectáculo (eltrece), Poggio puso en duda la historia de la correntina y zanjó: “Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio (...) Ya salió a desmentirlo. A mí me parece un poco raro. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”.