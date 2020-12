El hermano de la Mona Jiménez lo acusó de abandonar a su mamá

La Mona Jiménez recibió una fuerte acusación de parte de su hermano, que asegura que la madre de ambos "está sufriendo mucho" en un geriátrico

El hermano de Carlos "La Mona" Jiménez envió un duro mensaje al cantante a través de sus redes sociales. En su cuenta de Facebook, Luis Guillermo Jiménez dijo que el cuarteterono visita a su mamá y que la mujer "está sufriendo mucho".

En los últimos meses se supo que "La mona" atravesó difíciles momentos de distinto índole. Por un lado, debió desvinculara 45 empleados de su staff, a raíz del fuerte golpe que sufrió la industria de la música tras suspenderse los shows en vivo.

Ahora es su hermano quien acusa a la Mona del abandono de Esilda Rufino Santillán, la mamá de ambos. "Esta es mi madre, está en un geriátrico sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo", escribió el hermano del popular artista cordobés. "Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada", agregó. Finalmente, el hombre pidió que el reclamo se viralice para que llegue a su hermano. "Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió.

A principios de año, el cantante fue denunciado por una colega suya por estafa tras haber trabajado con él durante un año. Pero la denuncia más fuerte que recibió el cuartetero en 2020 fue la de su hija, Natalia Taddei, quien luchó en la Justicia para que Jiménez se someta a un ADN y, luego de confirmarse su paternidad, lo acusó de abandono parental.