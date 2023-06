El dolor de Luisa Albinoni al recordar la muerte de su hijo: “No se supera”

escuchar

Este martes, Luisa Albinoni fue la gran invitada en la noche de LAM (América). En la entrevista con Ángel de Brito y las angelitas, Luisa habló muy emocionada sobre ser una madre adoptiva, pero también recordó el duro momento que vivió cuando murió su hijo a poco de nacer y no pudo ocultar su emoción.

Albinoni, quien cocina en Desayuno Americano (América) con Pamela David, tuvo un mano a mano con Ángel de Brito sobre cómo fue su proceso de adopción de su hija Verónica, que duró nueve años por ser monoparental, pero también se refirió al hijo que perdió cuando tenía 19 años.

Luisa Albinoni contó su experiencia en la adopción

El enfrentamiento de Morena Rial y su padre Jorge, y sus declaraciones acerca de su mamá biológica, fue el puntapié inicial para que el conductor le consultara por su experiencia en la adopción. “Luisa, te escuché hablar de Morena, un caso durísimo, pero también quería contar la otra parte porque hay mucho tabú, mucho miedo con la adopción. Vos seguramente tendrás una historia totalmente distinta, con mucho dolor, seguramente”, introdujo De Brito.

La ex MasterChef Celebrity contó qué le generó el caso de Morena Rial. “Mucho dolor. Sentía la necesidad de abrazarla porque siento que está sufriendo mucho. Está luchando y pidiendo a gritos amor: que la asistan, que la contengan”, señaló angustiada por la temática.

El dolor de Luisa Albinoni al recordar la muerte de su hijo

Luego se refirió a su experiencia en la adopción, que no le fue fácil en su momento. “Mi caso es totalmente distinto. Hay distintos caminos para la adopción. Es importante no asustarse con todas las cosas que se escuchan. Yo por mi historia decidí hacer un camino absolutamente dentro de la legalidad. Ojo que hay otros caminos que, aunque parecen raros, son legales porque hay papeles y jueces de por medio”, manifestó.

También reveló uno de los mayores miedos de las madres adoptivas. “Yo escuchaba lo que decía la mamá biológica que no le dieron esos seis meses y cuando a vos te otorgan la guarda de una criatura, vos pasás seis meses en stand by porque se vuelven a hacer todos los edictos, se llama por última vez a la familia y los edictos policiales. Y vos temblás porque ya tenés a tu hija en casa. Puede haber un arrepentimiento, hay que darle esa posibilidad a la mamá”, explicó.

La artista comentó que desde chica tuvo el deseo de ser madre, aunque nunca supo si los iba a tener o los iba a adoptar. En ese momento de la entrevista, Ángel de Brito le consultó si nunca se le había dado la posibilidad de maternidad con alguna de sus parejas.

Ese fue el motivo de su emoción en los ojos. “Sí, yo tuve un hijo que falleció, que ahora debería tener 53 años. Y eso es algo que no te lo olvidás nunca”, respondió, en relación con el hijo que perdió cuando ella tenía 19 años, a poco de nacer.

Y ese recuerdo fue uno de los motivos por el cual eligió el camino de la legalidad a la hora de adoptar una hija Verónica. “Siempre tuve la fantasía de que le podían mentir a una mamá y decirle que había muerto para sacárselo”, indicó y agregó: “Entonces yo quería saber bien la historia. De hecho, mi hija se vio la historia, se la he leído, ella sabe toda la realidad. El camino de la adopción hace que te des cuenta de que no sos dueño de la vida de nadie, ni siquiera de tus hijos, que no podés hacerle el futuro”.

Nazarena Vélez acotó que no sabía que había fallecido un hijo de Luisa a esa edad, y la actriz le respondió con sinceridad. “Sí, es que no lo he contado mucho, no lo he superado, no se supera”, cerró.

LA NACION