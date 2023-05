escuchar

En la noche del jueves y apenas terminado Noche al Dente (América), ciclo de entrevistas al que fue como invitada, Jimena Barón utilizó sus redes sociales para apuntar contra los noteros y camarógrafos que la esperaron a la salida del canal y que la hicieron vivir un episodio “muy violento” cuando ella se negó a frenar para dar una nota. Un día más tarde, “La Cobra” accedió a hablar con LAM (América) y se refirió nuevamente al tema.

Jimena Barón habló en LAM tras el violento episodio que vivió: “Si es uno solo no se animan, pero cuando son 5...”

El viernes, en el magazine conducido por Angel de Brito mostraron parte del video en el que JMena, a la salida de América, se vio rodeada por periodistas y camarógrafos que, a los gritos, le preguntaban su opinión sobre la reconciliación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo (su examiga y su expareja, quienes están de novios desde hace varios años).

Minutos después, transmitieron la nota que le brindó a Alejandro Castelo, periodista del ciclo, durante la tarde del viernes y mientras su duro descargo seguía entre los temas más comentados del día. “Era muy tarde, uno de los comentarios de los periodistas era ‘entonces no vengas a este programa (Noche al Dente) que es a las 10.30′... un toreo ¿Por qué me torean así? Encima eran las 12.15 y yo pensé que puntualmente podía decir ‘che hoy no puedo’, porque Momo está en casa y no se duerme hasta que no llego. Entonces yo tenía que volver y pedí esa licencia, parece que fue catastrófico”, comenzó.

Jimena Barón en Noche al Dente captura de video

Y sumó: “Si del otro lado es ‘si no contestás, te bardeamos’... yo registro la boludeada. Y también cuando es uno solo, no se animan. Pero cuando son 5 o 6... me ha pasado. Cuando se juntan provocan y bordean el maltrato”.

Molesta, agregó: “¿Por qué no lo van a buscar a mi ex (Daniel Osvaldo? Porque les da cagaso, si saben donde vive, pero vienen a mi casa. Obvio que yo voy a estar indefensa, porque soy mina, tengo buena onda y a él ya lo conocen. Ahí hay un abuso, porque yo soy mujer y no genero ese miedo físico. Porque yo he visto notas con él. Entonces conmigo están abusando de que soy mina y que no te voy a revolear la cámara, que soy educada”.

Y remarcó: “Yo siempre freno. Una vez me pasó que se me complicó y pensé que iban a tener empatía, pero se pusieron muy agresivos”.

Qué dijo Jimena Barón en su descargo

“La pasé increíble en el programa de Fer, la pasé hermoso”, expresó Jimena Barón, sentada en el baño de su casa y todavía vistiendo el conjunto y el maquillaje que lució en el programa conducido por Fer Dente. Dicho eso, expresó: “Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento”.

El descargo de Jimena Barón tras vivir un violento episodio al salir de América

A continuación, hizo un extenso descargo en el que detalló como, en la puerta del canal, la esperaba un batallón de periodistas que intentaron que frenara a contestar preguntas y que, en el momento en el que se negó ya que debía volver a su casa donde la esperaba su hijo -Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo y quien tiene apenas 9 años-, comenzaron a faltarle el respeto.

“De repente la buena onda se convierte en que me empiezan a pelotudear y a decir ‘¿ay, qué querés, hablar de tu música?’, ‘si hablamos de tu música frenás’. Todo un maltrato, un nivel de violencia”, relató. Sobre la misma línea, aseguró que los periodistas le pegaron un codazo en las costillas a una de las integrantes de su equipo, que comenzaron a golpear el auto que la llevaría a su casa y que incluso llegaron a abrirle las puertas del vehículo.

“Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta. Te pueden boludear porque son seis machos juntos y no pasa nada. Estoy hasta las pel**as”, remató.

