Mariano Chiesa contó cómo Cacho Fontana lo ayudó a componer al empresario Tito Lectoure en la serie basada en la vida de Carlos Monzón

"Las escenas de trompadas tienen un cincuenta por ciento de realidad", contó Mariano Chiesa sobre Monzón, la serie, donde compone al empresario y promotor de boxeo Tito Lectoure.

El actor visitó Intrusos justo un día después de que las redes sociales se encendieran con las escenas de alto voltaje que protagonizaron Celeste Cid -en la piel de Susana Giménez- y Mauricio Paniagua, como Carlos Monzón. "Compartí escenas chiquitas con Celeste y me pareció una persona hermosa, con buena energía", dijo sobre Cid. "Notaba detalles de sus sonrisas y de cómo se coqueteaba con Monzón cuando recreamos en la serie la filmación de la película La Mary".

Por otro lado, Chiesa detalló cómo fue que compuso a Lectoure, el empresario y promotor de boxeo que supo convertirse en uno de los dueños del estadio Luna Park. "Le escribí a Antonella, la hija de Cacho Fontana, porque era su gran amigo. 'Te voy a contar cosas que retratan a Tito Lecture', me dijo Cacho en el hogar geriátrico donde está viviendo", relató Chiesa.

Mariano Chiesa interpreta al empresario Tito Lectoure en la serie basada en la vida de Carlos Monzón Fuente: Archivo

"Me contó que el manager fue el único que estuvo con él cuando tuvo problemas en los medios. Me contó anécdotas de Monzón y de Susana, me dijo que era un tipo muy sexual... Dos horas y media estuve hablando con él. Había mucho código en esa época. Después vino Pinky, que estaba internada en el mismo lugar, y me puse a llorar", aseguró el actor.

"Yo iba al casting por un bolo, pero terminé haciendo un personaje de nueve capítulos. Me encantó hacer a Tito Lectoure: vendía tickets, acomodaba y después empezó como manager de boxeadores", aseguró. Y agregó: "Por más que sea en el cable, si la serie está buena, la gente la mira. Me llena de orgullo ser parte de esta historia".