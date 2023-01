El desgarrador pedido de Justicia que hizo Mora Godoy por Fernando Báez Sosa: “No alcanza ni 35 años de perpetua”

escuchar

Mora Godoy estuvo este mediodía en diálogo con Luis Novaresio y el equipo de Buen día Nación en LN+ y quiso aprovechar un momento de su charla para hacer un pedido de justicia por Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de violentos que le propinaron una golpiza a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero de 2020. En ocasión de que en estos días se lleva a cabo el juicio a los acusados de cometer este atroz crimen, la bailarina quiso expresarse y tocó otro tema relacionado con el trasfondo del trágico episodio: “Yo soy hija de paraguayos y sabemos lo que es la discriminación de algunos sectores”.

Godoy conversó este jueves con Buen día Nación desde un móvil instalado en Mar del Plata. La artista de tango habló sobre el espectáculo que había montado en la mencionada ciudad balnearia, Mora Godoy 20 años, y manifestó la importancia del ritmo y el baile del 2x4 para la cultura argentina y también para el turismo.

Mora Godoy pidió justicia por Fernando Báez Sosa y habló sobre la discriminación

En un momento de la conversación, casi sobre el final, cuando Novaresio buscaba cerrar la nota con el look de la bailarina de tango, ella aprovechó ese momento para pedir un momento y expresarse acerca del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. “Te quiero decir que vengo escuchando todo y vengo siguiendo el juicio de Fernando Báez Sosa desde el principio: justicia por Fernando”, subrayó, contundente.

Báez Sosa era un joven de 18 años, estudiante de Derecho, que vivía en Buenos Aires y pasaba sus vacaciones en Villa Gesell cuando un grupo de ocho personas lo atacó a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en la madrugada del 18 de enero de 2020. Actualmente, en el juicio llevado a cabo en los tribunales de Dolores, en el banquillo de los acusados se encuentran los ocho jóvenes de Zárate acusados de haber golpeado al joven con saña hasta provocar su muerte.

Los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en el primer día del juicio Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Báez Sosa era único hijo de Silvino Báez y Graciela Sosa, ambos inmigrantes paraguayos que residían y trabajaban en Buenos Aires. Este dato fue tomado en cuenta por Mora Godoy que, en su diálogo con LN+, luego de pedir justicia por la víctima, señaló: “Te quiero decir algo porque ayer hice una nota muy larga en la cual también me emocioné. Mi hija lo sigue conmigo (el caso) desde 2020. Yo soy hija de paraguayos, mis abuelos son paraguayos y sabemos lo que es muchas veces la discriminación de algunos sectores”.

Finalmente, la bailarina y coreógrafa se refirió a los acusados del atroz crimen: “Más allá de que son diez asesinos, no son ocho, son diez, creo que ni 35 años de perpetua alcanza, porque esos padres (los de Fernando) ya no tienen más vida, como lo han dicho, y no quiero dejar de decir: ‘Justicia por Fernando’. Porque todo el país está mirando y porque hoy todos somos Fernando”.

El pedido de justicia de Godoy para Fernando Báez Sosa se suma a los que hicieron varios famosos del ambiente artístico en los últimos días. En ese sentido, se manifestaron, entre otros, Wanda Nara, la China Suárez, L-Gante, Santiago Maratea, Calu Rivero y también, el futbolista de la selección argentina campeona del mundo, Leandro Paredes. De diversas maneras, a través de las redes sociales, estas celebridades rogaron por que el peso de la ley caiga con toda la fuerza sobre los autores de este brutal y cobarde crimen.

