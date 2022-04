Morena Rial está embarazada: cómo se tomó la noticia y cuál fue la reacción de su papá

Morena Rial confirmó que espera su segundo hijo junto a su pareja, el cantante de cuarteto Maximiliano Bertorello. La hija de Jorge Rial confirmó la noticia de su embarazo en LAM (América), el programa que conduce Ángel de Brito, donde reveló cuál había sido la reacción de su padre y el consejo que le dio a su novio.

A poco más de tres años de la llegada de Francesco, el primogénito de Morena y fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni, la mayor de las hijas de Rial confirmó que está en la dulce espera. “Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, contó durante una entrevista en el ciclo televisivo, donde en la previa habían jugado al misterio.

La influencer añadió que atraviesa su segundo mes de gestación. “Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de nueve años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, agregó. Tras la consulta de De Brito sobre el sexo del bebé, contó que le es “indiferente”. “Me gustan los dos, pero el que venga va a ser bienvenido, obviamente, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”, se esperanzó y agregó que “se hizo una ecografía” hace poco tiempo.

Morena Rial contó que va a ser mamá con su novio Maximiliano Instagram

Por otra parte, explicó que había viajado a Buenos Aires para darle la noticia a su papá en persona y reveló la reacción del conductor al saber que se va a convertir en abuelo por segunda vez. “Lo tomó bien, pero quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, ese fue el problema. Estábamos sentados, comiendo, y yo le había explicado a Francesco: ‘Escúchame, hijo, mamá tiene un bebé en la panza…’ Y entonces él vino y le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”, describió sobre cómo había comenzado todo.

Seguido, reveló que Rial, incrédulo, la indagó. “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘¿Es mentira, no?’. Lo miro y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar aunque sea al postre. Me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, así que me cuide”, añadió.

Morena Rial reveló que va a ser mamá por segunda vez

Por otra parte, Morena contó que divide sus días entre Córdoba y Buenos Aires y hasta habló de la relación que mantiene hoy con su expareja, Ambrosioni. “Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, manifestó aunque agregó que no se cierra a la posibilidad de conocer algún buen médico que la asista en aquella ciudad.

Además, agregó que con el papá de su primer hijo “está todo” bien, pero que no se ven muy seguido. “No sabía cómo decírselo, pero él ya sabe de mi embarazo. Se lo tuve que decir por mensaje, supuestamente se lo tomó bien”, afirmó. Por último, la influencer contó que si bien está “muy enamorada” del músico cuartetero, por ahora descarta la posibilidad de casarse.