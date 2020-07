Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 11:35

El regreso del Cantando 2020 dio lugar a varias polémicas. Una de las más notables en el programa que se emitió ayer fue la que generó una curiosa declaración de Moria Casán , que aseguró que Sofia Morandi canta mejor que Adele y que la cantante británica suele hacer "papelones".

Las declaraciones de "la one" se dieron luego de que Morandi y Bruno Coccia interpretaran "Rollin in the deep", la popular canción de Adele que, sin dudas, significaba un enorme desafío para los participantes. Aunque para los televidentes no quedaron dudas de que la performance fue buena, en redes muchos se mostraron sorprendidos por la devolución de Moria.

"Yo creo que canta mejor que Adele cuando está en un concierto, porque Adele cuanto está en un concierto siempre falla y es un papelón", expresó Moria. Las críticas de los usuarios de Twitter no tardaron en llegar, razón por la cual el nombre de la artista nacida en Londres se convirtió en trending topic en cuestión de minutos.

Al respecto, la participante del reality emitido por eltrece también hizo un comentario humorístico en Twitter. "Estoy enojada porque Moria me dijo que canto mejor que Adele, yo esperaba que me dijera que canto mejor que Whitney Houston", señaló.

Además de los cuestionamientos a la devolución de la jurado, también se reprodujeron memes al respecto. La mayoría de ellos, apuntaron a cierta exageración en las palabras de Moria, y recordaron los momentos más espectaculares de la vocalista británica.