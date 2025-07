Jorge Marrale reveló la madre de qué famosa actriz es su nueva novia: “Hace poco nos conocemos”

Este sábado por la noche se celebró una nueva edición del programa La noche de Mirtha (eltrece) que contó con la presencia de Moria Casán, Jorge Marrale, Mariano Iúdica, Luis Novaresio y Natalie Weber.

Al frente de una mesa con invitados de honor, Mirtha indagó sobre la vida privada de Marrale, quien protagoniza la obra teatral Cuestión de género junto a Moria en el Teatro Metropolitan.

La historia de amor de Jorge Marrale que contó con un consejo de Moria Casán Captura de pantalla

Quien abrió el juego fue la Chiqui con una pregunta dirigida a la vida sentimental del actor. “¿Cuántas veces te casaste?“, preguntó. ”Tres veces“, indicó. En lo que parecía un ida y vuelta, Moria intercedió y contó que ella estableció de una suerte de nexo para que Marrale vuelva a enamorarse.

“Yo estaba viviendo solo, hace mucho tiempo. Nos juntamos -con Moria- para leer el libro -de la obra- el 11 de noviembre. Ella hace un comentario que sería bueno que el día 11 uno prenda una vela y escriba un deseo”, relató para darle forma a una creencia que le sirvió para manifestar una necesidad.

Natalie Weber, Jorge Marrale, Moria Casán, Luis Novaresio y Mariano Iúdica, los invitados de un nuevo programa de Mirtha Legrand StoryLab

En esa misma línea, ante la atenta mirada de los presentes, el actor siguió: “Yo, como un adolescente, prendí una velita ese día y puse una nota. Estaba solo hace mucho tiempo y no la estaba pasando bien y una de las cosas que puse con sinceridad es que necesitaba exponer lo que soy ante alguien que pueda tomar lo que soy en su totalidad, y que yo pudiera tomar a ese ser en su totalidad”.

Tras su exposición, que reveló su lado más íntimo y romántico, Mirtha fue al grano al consultarle si esa fórmula le sirvió para conseguir a su media naranja. “¿Encontraste a ese ser?“, lanzó la Chiqui, quien recibió la respuesta afirmativa de su invitado al presentar, en sociedad, a Gabriela Ferreiro, la mamá de Violeta Urtizberea.

Gabriela Ferreiro, mamá de Violeta Urtizberea, es la nueva pareja de Jorge Marrale Instagram @gabita.ferreiro

“Hace poco nos conocemos. No convivimos, pero si estamos mucho tiempo juntos”, cerró Marrale que conmovió al estudio de televisión, en especial a Mariano Iúdica, quien celebró la historia y hasta felicitó al actor por animarse a contarla en un programa.

Mirtha Legrand se emocionó con la pregunta que le hizo uno de sus invitados

En un programa con muchos condimentos emotivos, Mirtha Legrand contó sobre qué es lo que más extraña y sorprendió a los invitados.

“No sé, no te puedo contestar lo que más extraño”, empezó la anfitriona ante la consulta de Luis Novaresio, quien encontró un camino para puntualizar sobre el pasado de la Chiqui. "Seguramente a mis seres queridos, los que no están conmigo. A mi hermana Goldy, a Dani, mi hijo. Yo me quedé muy sola y eso lo extraño. Por eso tengo tantos amigos a los que quiero muchísimo, y algunos familiares, mi hija, mis nietos", lanzó, tras pensar su respuesta.

La legendaria conductora de la televisión argentina reveló cuál es el momento de su vida que le gustaría volver a vivir

Tras un brindis por la trayectoria de Legrand, Iúdica, en el mismo tono que Novaresio, le consultó acerca del momento que quisiera volver a vivir. "El momento de mi casamiento, en la Iglesia San Martín de Tours. Me casé y ese es el recuerdo más amoroso. Muchas veces voy a la Iglesia porque fui muy feliz. Yo tenía 19 años cuando me casé y mi marido 36, había una gran diferencia de edad, pero nos entendíamos perfectamente”, sintetizó Mirtha, sonriente y emocionada.