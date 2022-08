MTV VMAs 2022: el vestido de Taylor Swift que se interpretó como una indirecta para Kanye West

En los MTV VMAs 2022 se vivió una llamativa situación que involucró a Taylor Swift. La cantante se llevó el premio más importante de la noche, además de otras dos distinciones, gracias a la versión de casi 15 minutos del videoclip de “All too well”. Más allá de la alegría por el galardón, los fanáticos notaron una curiosidad en su look que parece hacer referencia al altercado con Kanye West, en 2009.

La nueva edición de los MTV Video Music Awards se llevó a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos, y dejó mucha tela para cortar. La mencionada “All too well” se quedó con el premio a Mejor video del año, gracias al material audiovisual en el que aparecen Sadie Sink y Dylan O’Brien. Además, el videoclip de la artista también se llevó la distinción de Mejor video en formato largo y Mejor dirección.

All too well: el video de Taylor Swift que se quedó con el premio

En su discurso de agradecimiento, también hubo lugar para una noticia muy importante: Taylor lanzará un nuevo álbum que se llamará Midnights y estará disponible desde el 21 de octubre. Sin embargo, en las redes también se habló mucho sobre el vestido de la cantante por la similitud con el que usaba en 2009, cuando ocurrió el incidente con el rapero y el que utilizó en el videoclip de “Look what you made me do”, la canción escrita luego del escándalo de 2016.

Qué pasó con Kanye West

La aspereza entre ambos ocurrió también en los MTV VMAs. Durante la edición de 2009, una joven Taylor Swift, de solo 20 años y una carrera aún incipiente, ganó el máximo premio gracias al video de “You belong with me”. En aquel entonces, su canción venció a “Single ladies” de Beyoncé.

Cuando subió al escenario para agradecer, Taylor fue interrumpida por Kanye West. Mientras ella hablaba, el rapero se hizo presente en el escenario y sorpresivamente tomó el micrófono. “Estoy muy feliz por vos. Ya te dejo terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos”, lanzó ante la sorpresa de todos.

La interrupción de Kanye West a Taylor Swift en 2009

Luego de aquel incidente, los problemas entre ambos retornaron en 2016. En aquel entonces, el artista lanzó una canción donde se refirió de forma despectiva y machista hacia Taylor Swift. Él se defendió con la mención a una charla entre ambos, en la cual aseguró que ella lo autorizó a nombrarla. Según un descargo que la cantante hizo en redes cuando estalló la polémica, Kanye sí le pidió permiso para incluirla en una canción, pero nunca le presentó la letra ni le especificó que iba a hacerlo de esa manera.

El vestido de Taylor Swift en el videoclip de Look what you made me do Captura

Después del escándalo, la intérprete de “Blank Space” devolvió el gesto con “Look what you made me do”, canción lanzada en 2017 en la cual la letra toca el tema de los problemas entre ambos. Para que nadie tenga dudas, en el videoclip lució un vestido perlado, idéntico al que usó durante la premiación de 2009 donde comenzó todo.

La similitud en los vestidos de Taylor Swift en los MTV VMAs de 2009, donde sufrió el incidente con Kanye West, y 2022 Twitter @markoodiaz

Trece años después del incidente y más consolidada en el mundo artístico, Taylor volvió a recibir el máximo galardón de los MTV VMAs y esta vez no sufrió interrupción. En el escenario y durante toda la gala, lució nuevamente una prenda muy similar y que recuerda a lo ocurrido en 2009.