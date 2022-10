Muertes, bullying y separaciones: cuáles fueron los momentos más difíciles en la vida de Shakira

escuchar

Shakira es una de las cantantes más famosas del mundo. La colombiana se hizo conocida a finales de la década de los noventa por su característica voz y composiciones de música pop. A lo largo de los años tuvo una exitosa carrera que le dejó millones de fanáticos alrededor del planeta. Sin embargo, no todo fue color de rosas para la intérprete de “La tortura”.

La famosa se enfrentó a varias desgracias en sus 45 años. El fallecimiento de seres queridos, derrotas personales, problemas en su carrera y recientemente la separación del padre de sus hijos son algunos de los retos que sorteó.

Cuáles fueron los momentos más difíciles de la vida de Shakira

El fallecimiento de su hermano

Cuando tenía dos años, una muerte enlutó a su familia. Su hermano mayor, de apenas 19, murió en un accidente de tránsito. Su papá, William Mebarak, nunca pudo superar totalmente la pérdida de uno de sus hijos. Tras el hecho, la artista le escribió un poema a su padre que luego convirtió en canción para ayudarlo a enfrentar el dolor. La melodía se llamó “Gafas oscuras” y es una referencia a los lentes que Mebarak usaba para ocultar la tristeza.

Sobre el hecho, Mebarak expresó en una entrevista de VH1 que quedó sorprendido con el talento y la astucia de la pequeña. La composición fue una de las primeras que la cantante le mostró a sus padres. ”Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama ‘Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de gafas y ella hizo una conexión de eso”, manifestó William Mebarak a VH1.

El rechazo en el colegio

La cantante realizó sus estudios de primaria y bachillerato en el colegio María de la Enseñanza, en Barranquilla. Una escuela católica donde pasó la gran mayoría de su tiempo y cultivó muchos de sus talentos. A pesar de su fama, Shakira no logró entrar nunca al coro estudiantil. La mujer fue rechazada porque tenía un tono de voz diferente al típico entre los jóvenes y constantemente recibió burlas por este hecho.

”Mis compañeros de clase me decían que sonaba como una cabra porque mi vibrato es muy rápido, pero ahora es una de mis señas de identidad como cantante”, señaló al programa 60 Minutes.

Shakira pasó su infancia en Barranquilla, Colombia (Crédito: Instagram/@shakira)

Las cuerdas vocales

Hace unos años Shakira anunció que cancelaría su gira mundial “El Dorado” debido a un problema en su garganta que le impedía cantar. Después se supo que la colombiana sufrió un profundo daño en sus cuerdas vocales por el que casi pierde la voz.

”Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si podía volver a cantar otra vez, fue el momento más negro de mi vida. En el caso de mi voz, por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad”, expresó en el cortometraje El Dorado World Tour. Shakira, que se caracterizó por su particular tono, debió quedarse en silencio durante meses para cuidar la lesión. La artista expresó en varias oportunidades que ese fue uno de los peores sustos de su vida.

Los problemas legales en España

La colombiana está desde hace años inmersa en una batalla legal con las autoridades españolas. Los miembros de Hacienda de ese país la acusan de evasión fiscal, es decir, de no pagar los impuestos correspondientes por residir en ese territorio. La respuesta de la artista fue que ella no vivió el suficiente tiempo en España para tener que tributar. El juicio final aún no se llevó a cabo y la aún sigue esperando que se decida su futuro judicial. Además de los conflictos con Hacienda Pública, recibió demandas por supuestos plagios en canciones como “Waka Waka”, “Hips don’t lie” y “Loca”. La barranquillera se enfrentó a todos los señalamientos con su equipo de abogados.

La separación de Piqué

Tras doce años de relación, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura a inicios de junio por medio de un comunicado de prensa. La separación se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista. La pareja tiene dos hijos en común, Sasha y Milán, quienes están en medio de una disputa por su custodia.

Shakira habló de su separación de Piqué en una entrevista para ELLE España Captura ELLE España

Tras el rompimiento, el deportista hizo pública su relación con Clara Chía, una joven 12 años menor que él. Hace unas semanas Shakira dio una entrevista para la revista Elle, de España, donde se expresó sobre los turbulentos últimos meses de su vida. La colombiana aprovechó para anunciar su nuevo álbum y aseguró que se encuentra sanando de todos sus problemas.

“Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, reveló la mujer. A pesar de que el álbum ya está casi listo, según lo que contó, sigue agregando más canciones y composiciones. Shakira no dio una fecha de estreno, pero ya confirmó que lanzará un nuevo sencillo con Ozuna en las próximas semanas.