La emoción de Pampita al recuperar los teléfonos robados con imágenes de su hija Blanca: “Lo demás no me importa”

Pampita Ardohain confirmó que recuperó los teléfonos celulares que los delincuentes se habían llevado de su casa de Barrio Parque durante el robo que perpetraron el fin de semana. Más temprano, la modelo había expresado su preocupación por encontrar esos dispositivos electrónicos en los que tenía imágenes de su hija Blanca, que murió en 2012. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esas fotos y videos que tienen un valor incalculable para mí”, había dicho esta mañana ante la prensa.

La emoción de Pampita al recuperar las imágenes de su hija Blanca

“Ya tengo en mi poder los teléfonos”, afirmó en horas del mediodía en diálogo con Lizardo Ponce y el influencer conocido como “La tía Sebi” al aire de Rumis (La casa streaming). Justamente fueron ellos quienes oficiaron de intermediarios para que la conductora pudiera hacerse de los celulares robados.

Según había contado previamente Sebastián Manzoni, antes de comenzar el programa un hombre que trabaja como conductor para una aplicación se contactó con él porque había encontrado en la calle una caja con dos celulares. Cuando trascendió la noticia del robo en la casa de Pampita, la persona en cuestión ató cabos y consideró que los celulares que tenía en sus manos podían ser los que reclamaba Ardohain. Lizardo Ponce los puso en contacto y, finalmente, la modelo recuperó ese material tan preciado para ella y su familia.

“Disculpen que estoy emocionada”, dijo con la voz entrecortada y entre lágrimas durante la comunicación telefónica que mantuvo con el programa de streaming. “Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material muy importante para mí. Son teléfonos muy viejos y no hay manera de pasar el material", explicó.

Tras el robo en su casa de Barrio Parque, Pampita habló con los medios (Foto: Captura LN+)

Al respecto, contó que anteriormente se había contactado con especialistas en tecnología para transferir esas imágenes a otro teléfono u aplicación, pero le habían dicho que no era posible. “Había una nube en esa época, en 2008, que se perdió porque me hackearon el mail. Era imposible entrar, nunca hubo manera de sacar el material de esos teléfonos“, señaló.

En ese sentido, comentó que cada vez que quería compartir alguna de esas imágenes de Blanca en sus redes sociales, lo que hacía era sacar una foto a la pantalla de esos dispositivos. “Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. No soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto. Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto. No sé la fantasía de la gente, qué habrá pensado que había en mi casa, realmente lo único importante en mi casa son esos teléfonos. Después, todo lo demás son pavadas, las carteras o los anteojos no me importan en la vida”, reflexionó.

Uno de los recuerdos de Pampita con su hija Blanca

Conmovida por la situación y por el mal momento que pasó al regresar de su viaje a España, Ardohain reveló el calvario que vivió durante las últimas horas. “Ayer recé todo el día, era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedí a Dios y obviamente a mi hija, porque para mí es lo único importante, no me quedó más nada de mi hija [que esas imágenes]”, dijo totalmente quebrada.

“Confié y le pedí a Dios, dije ‘alguien bueno tiene que haber que sepa dónde están’. Fue todo muy rápido. Cuando Lizardo [Ponce] me dio la noticia, estaba tramitando los pasaportes de mis hijos porque tienen un viaje, estábamos en la Embajada de Chile y nos pusimos todos a llorar. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría“, concluyó Pampita sobre el momento en el que le notificaron la posibilidad de recuperar los celulares que se habían llevado de su casa.

Aparentemente, luego del robo, los delincuentes los habían descartado en un terreno descampado junto a los documentos y los pasaportes de sus hijos.