Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, mostró los exclusivos detalles de su fiesta de 15

El 14 de marzo, Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, cumplió 15 años y la familia puso en marcha los preparativos para la gran fiesta. La adolescente eligió finalmente un salón con todo tipo de lujos para recibir a los invitados, coordinado por Claudia Villafañe, y mostró los rincones del prestigioso espacio en el que celebrará el festejo.

“15 años de vos, de ser tu mamá. Niña poderosa, sensible y mágica”, expresó Agustina Cherri acerca de su hija Muna, que cumplió años el 14 de marzo. La actriz de Verano del 98 compartió unas tiernas imágenes de la adolescente cuando era chica. “No sé en qué momento pasó tanto tiempo. Quisiera verte pequeña para siempre, pero mi sueño es ver cómo te transformas en esta gran mujer que ya está apareciendo en vos”, siguió. Y añadió: “Vamos a celebrar tus 15 años como vos querés, como vos soñás, aunque no me alcanza la vida para celebrarte a vos en la mía. Feliz cumpleaños, Mu. Te amo hasta acá”.

A pesar de que Muna cumplió 15 años hace casi dos semanas, su celebración quedó pendiente y se encuentra en medio de los preparativos. La familia se puso manos a la obra y la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls finalmente se decidió por un salón, en el que recibirá a los invitados en su festejo.

A cargo de la organización se puso al frente Claudia Villafañe, quien se mostró muy contenta cuando Muna se decidió por un salón. “Después de haber recorrido todo, ¿al final tenía razón? ¿Nos quedamos con este?”, consultó a su clienta. La adolescente apuntó con confianza: “Pero completamente. Es una locura. Es el más lindo de todos los que vimos y estoy enamorada de todo”.

Con vistas al jardín, el living que protagonizará la fiesta de 15 de Muna Pauls contó con un diseño en tonos crema y verde oscuro, todo decorado con flores y velas. Además, contó con un gran número de la cifra de su nuevo año en medio del escenario, rodeado de luces y mesas redondas con unos detalles de fantasía.

“Hace meses que venimos organizando la fiesta de 15 de Muna. Estamos todos muy emocionados. ¡Qué poco falta!”, expresó Agustina Cherri. “Las alfombras, los sillones y los arreglos florales son una locura. Y los jarritos donde ponen todo... Es muy hermoso”, apuntó la anfitriona.

El mensaje de Gastón Pauls a su hija Muna por su cumpleaños

Gastón Pauls también le dedico un sentido mensaje a su hija Muna, el 14 de febrero, cuando la adolescente cumplió oficialmente 15 años. A través de su perfil de Instagram, el protagonista de Nueve reinas escribió unas palabras para la adolescente que emocionaron a todos.

“Vos y tu música. Vos bailando la vida. Vos mirándola de frente. Vos abrazando, acompañando, cuidando a tu hermano. Vos y tus pensamientos. Vos y la música que compartimos. Vos enseñando, avanzando, riendo, jugando, amando, viviendo”, comenzó el actor. Y prosiguió: “Nada en mi vida sigue igual desde que llegaste. Entenderte con una mirada. Ser tu padre, amigo, cómplice, compañero, espectador, fan. [...] Te admiro profundamente, en todos los sentidos posibles. Iluminás nuestras vidas cada día. Te amo hasta los espejos, Muna de mi alma”.